চল্লিশ ছুঁই ছুঁই ধোনি এ কী দেখালেন!

মহেন্দ্র সিং ধোনি কি ফুরিয়ে গেছেন? বয়সটা যে ৩৯ পার হয়ে চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে তাতে তো সন্দেহ নেই। ব্যাটিং ফর্মেও সেই আগের ঝাঁঝ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ধোনি ফুরিয়ে গেছেন কি না, সেটি বলতে গেলে আপনাকে দ্বিতীয়বারের মতো ভাবতে হবে। বুধবার রাতের ম্যাচের পর তো আরও!

একের পর এক ম্যাচ হেরে চলতি আইপিএলে এখন অবস্থা খারাপই ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের। ৬ ম্যাচের মধ্যে ৪টিতেই হার দেখা দলটির প্লে অফে ওঠার রাস্তা ক্রমশই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বুধবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে প্রায় জেতা ম্যাচে হার হজম করেছে চেন্নাই। ব্যাট হাতে ধোনিও ছিলেন ব্যর্থ। কলকাতার ১৬৮ রান তাড়া করতে নেমে ১২ বলে ১১ করে আউট হন ধোনি।

তবে চেন্নাইকে তিনবার শিরোপা জেতানো অধিনায়ক সব ব্যর্থতা আড়াল করে দিয়েছেন আসলে আগের ইনিংসেই। বুঝিয়ে দিয়েছেন, বয়সের ভারে তিনি নুয়ে পড়েননি। এখনও অনেক তরুণের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করার সামর্থ্যটা তার আছে।

কলকাতার ইনিংসে তখন শেষ ওভার চলছে। উইকেটের পেছনে ধোনি যেমন ‘তারুণ্য’ যা দেখালেন, সেটি অনেকটা দিন চোখে লেগে থাকবে আইপিএল ভক্তদের।

শিবম মাভিকে বল করার আগে বোলার ডোয়াইন ব্রাভোকে পেছন থেকে ইশারা করছিলেন ধোনি। আর ওই ইশারা বুঝতে পেরে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে কম গতির এক ডেলিভারি দেন ব্রাভো। তাতে সত্যিই বোকা বনে যান মাভি। ধোনির কারিশমা কি এখানেই শেষ? না।

বল মাভির ব্যাটের কানায় লেগে ধোনির হাত ফস্কে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। প্রথম দফায় ধরতে না পারলেও পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ধোনি অবিশ্বাস্য এক ক্যাচ নেন প্রায় দ্বিতীয় স্লিপের কাছের জায়গা থেকে।

যে ক্যাচ দেখে সবারই চোখ ছানাবড়া। ঘোর সমালোচকও বলতে বাধ্য হবেন, এই ধোনি আসলে কখনই হাল ছাড়ার পাত্র। বয়স তো তার কেবল একটা সংখ্যা মাত্র!

