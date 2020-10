ব্যস্ত রাস্তার গাড়িতে পড়ল ভিলিয়ার্সের ছক্কা (ভিডিও)

চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে আগের ম্যাচটিতে আউট হয়েছিলেন রানের খাতা খোলার আগেই। তার রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু ম্যাচটি জিতেছিল সহজেই। তবু ব্যক্তিগত মূল্যায়নের জায়গা থেকে নিজের পারফরম্যান্সে মোটেও খুশি ছিলেন না ব্যাঙ্গালুরুর তারকা ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স।

আর ডি ভিলিয়ার্সের মতো ব্যাটসম্যান যখন নিজের ব্যাটিংয়ে অসন্তুষ্ট হন, তখন যে সামনেই ধামাকা কোনো ইনিংস অপেক্ষা করতে থাকে- তা বুঝে নেয় যে কেউই। ঠিক যেমনটা হলো এবারও। চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ব্যর্থতার পুরোটা তিনি ঢেকে দিয়েছেন কলকাতা রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচে।

সোমবার রাতে শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মরুর বুকে ঝড় তুলেছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। যখন উইকেটে আসেন ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে ১২.২ ওভারের খেলা, স্কোরকার্ডে ছিল ২ উইকেটে মাত্র ৯৪ রান; ১৫ ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ দাঁড়ায় ১১১। সেখান থেকে সর্বোচ্চ ১৬০-১৭০ রানের কথা বলাবলি করছিলেন ধারাভাষ্যকাররা।

কিন্তু নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ব্যাঙ্গালুরুর সংগ্রহ দাঁড়ায় ২ উইকেটে ১৯৪ রান। তৃতীয় উইকেট জুটির সঙ্গী বিরাট কোহলি ২৮ বল খেলে করেন ৩৩ রান। বাকি কাজ যা করার পুরোটাই করেন ডি ভিলিয়ার্স। একের পর এক চার-ছক্কা হাঁকিয়ে শেষের ৫ ওভারে দলীয় সংগ্রহ ৮৩ রান যোগ করেন তিনি।

শেষপর্যন্ত ৫ চার ও ৬ ছয়ের মারে মাত্র ৩৩ বলে ৭৩ রানের টর্ণেডো ইনিংস খেলেন ডি ভিলিয়ার্স। তার এই ছয় ছক্কার একটি আবার সোজা চলে গিয়েছিল স্টেডিয়ামের বাইরে শারজাহর ব্যস্ত রাস্তায়। তখনও সে অর্থে রাত না হওয়ায় রাস্তায় গাড়ি ছিল অনেক। একটি চলন্ত গাড়ির ঠিক গা ঘেঁষেই পড়ে ভিলিয়ার্সের সেই ছক্কাটি।

It seems, tomorrow there will be a queue in #Sharjah for special car insurance with 'hitting with cricket ball' clause!!#ABDevilliers you beauty....!! #PlayBold@RCBTweets @ABdeVilliers17 #Dream11IPL pic.twitter.com/20QH1qzZL1