চেন্নাইয়ের বিপক্ষে জার্সি বদলে ফেলছে কোহলির ব্যাঙ্গালুরু

রোববার চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে চলতি আসরে নিজেদের ১১তম ম্যাচ খেলতে নামবে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। এই ম্যাচে নিজেদের চিরচেনা লাল-সোনালি জার্সির বদলে সবুজ রঙের জার্সি পরবেন বিরাট কোহলি, এবি ডি ভিলিয়ার্সরা। শুধু খেলোয়াড় নয়, দলের সবাই রোববারের ম্যাচে এ জার্সিই পরবেন।

চলতি আসরে এখনও পর্যন্ত ১০ ম্যাচ খেলে ৭টিতে জিতেছে কোহলির ব্যাঙ্গালুরু। তাদের সমান ম্যাচ খেলে সমান ৭টিতে জিতেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও দিল্লি ক্যাপিট্যালসও। নেট রানরেটের কারণে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে রয়েছে ব্যাঙ্গালুরু। অন্যদিকে ১১ ম্যাচ খেলে মাত্র ৩টি জিতে সবার নিচে অবস্থান চেন্নাইয়ের।

তবু দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ব্যাঙ্গালুরু-চেন্নাইয়ের ম্যাচটিতে জমজমাট লড়াইয়ের আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেননা বরাবরই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এ দুই দলের ম্যাচে। পাশাপাশি দুই দলের নেতৃত্বে ভারতের সাবেক ও বর্তমান অধিনায়কেরা থাকায় এ ম্যাচের উত্তেজনা বেড়ে যায় আরও।

এই ম্যাচে বাড়তি মাত্রা যোগ করবে ব্যাঙ্গালুরুর সবুজ জার্সি। যা তারা ২০১১ সাল থেকে আইপিএলের প্রতি আসরেই ব্যবহার করে চলেছে। মূলত বিশ্বে সবুজায়নের বার্তা দিয়ে সবাইকে বৃক্ষরোপনে উদ্বুদ্ব করতেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে ব্যাঙ্গালুরু। যার অংশ হিসেবে প্রতি বছর একটি ম্যাচকে তারা ‘গ্রিন ম্যাচ’ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে।

এ বিষয়ে জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ব্যাঙ্গালুরু জানিয়েছে, ‘গো গ্রিন কর্মসূচির অংশ হিসেবে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচে সবুজ জার্সি পরে খেলবে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে উদ্বুদ্ব করার একটি প্রয়াস এটি।’

Bold Diaries: RCB Go Green Initiative



RCB players will sport the Green Jerseys against CSK tomorrow to spread awareness about keeping the planet clean and healthy.#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers #Dream11IPL pic.twitter.com/jW6rUqWW62