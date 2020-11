আইসিসি কর্তৃক নিষিদ্ধ থাকার কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে পাক্কা এক বছর। তবে ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য শাপেবর হয়ে এসেছিল করোনাভাইরাসের লকডাউন। যে কারণে এক বছরে খেলতে পারেননি মাত্র ৩টি ওয়ানডে ম্যাচ। তাই র‍্যাংকিংয়েও খুব একটা ক্ষতি হয়নি সাকিব আল হাসানের।

গত ২৯ অক্টোবর নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হওয়ার পর প্রথম র‍্যাংকিং আপডেটেই নিজের শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৭২ রেটিং পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার।

আজ (বুধবার) দুপুরে সবশেষ হালনাগাদকৃত ওয়ানডে র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে আইসিসি। যেখানে শীর্ষ তিন স্থানে কোনো পরিবর্তন আসেনি। নিষেধাজ্ঞার আগে শীর্ষে ছিলেন সাকিব, এখনও তাই আছেন। তবে রেটিং খানিক কমে হয়েছে ৩৭৩, তবু দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহাম্মদ নাবীর চেয়ে ৭২ রেটিং এগিয়ে রয়েছেন তিনি।

তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস। এছাড়া র‍্যাংকিংয়ে নিজেদের মধ্যে জায়গা অদল-বদল করেছেন বেন স্টোকস (৪) ও ইমাদ ওয়াসিম (৫)। পরের চারটি অবস্থান আবার রয়েছে অপরিবর্তিত। এক ধাপ এগিয়ে সেরা চারে ঢুকেছেন জিম্বাবুয়ে শন উইলিয়ামস।

আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাংকিং (৪ নভেম্বর ২০২০ আপডেট)

১/ সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ) - ৩৭৩ রেটিং

২/ মোহাম্মদ নাবী (আফগানিস্তান) - ৩০১ রেটিং

৩/ ক্রিস ওকস (ইংল্যান্ড) - ২৮১ রেটিং

৪/ বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড) - ২৭৬ রেটিং

৫/ ইমাদ ওয়াসিম (পাকিস্তান) - ২৭১ রেটিং

৬/ কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম (নিউজিল্যান্ড) - ২৬৫ রেটিং

৭/ রশিদ খান (আফগানিস্তান) - ২৫৩ রেটিং

৮/ মিচেল স্যান্টনার (নিউজিল্যান্ড) - ২৫১ রেটিং

৯/ রবীন্দ্র জাদেজা (ভারত) - ২৪৬ রেটিং

১০/ শন উইলিয়ামস (জিম্বাবুয়ে) - ২৩৮ রেটিং

