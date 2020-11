আমাকে আস্তে বল করো : হারিসকে আফ্রিদি

সোমবার রাতে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দ্বিতীয় এলিমিনেটর ম্যাচে ঘটেছে এক মজার ঘটনা। তরুণ পেসার হারিস রউফের এক দ্রুতগতির ইয়র্কার ডেলিভারিতে সরাসরি বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফিরে যান শহিদ আফ্রিদি। তাকে আউট করার পর হাত জোর করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করেন হারিস।

সেই ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আফ্রিদিকে আউট করে ক্ষমা চেয়েছেন হারিস, এমন মন্তব্য করতে থাকেন সবাই। তবে হারিস পরে পরিষ্কার করেছেন ঘটনা, জানিয়েছেন মূলত তার উদযাপনেরই অংশ ছিল এটি। আফ্রিদি একজন কিংবদন্তি খেলোয়াড় হওয়ায় তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে হাত জোড় করেছিলেন তিনি।

ক্রিকইনফোর সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন হারিস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে সেই ভিডিও আপলোড করে ক্রিকইনফো। সেই ভিডিও রিটুইট করে আফ্রিদি আবার মজা করে হারিসের কাছে আবদার রেখেছেন, পরেরবার যেন তাকে আস্তে বোলিং করা হয়। আফ্রিদি-হারিসের এই খুনসুঁটিই এখন পাকিস্তানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আলোচ্য বস্তু।

আফ্রিদি লিখেছেন, ‘এটা অসাধারণ এবং আনপ্লেয়েবল ইয়র্কার ছিল। হারিস দুর্দান্ত বোলিং করেছে। পরেরবার আমাকে আস্তে বল করো। (লাহোর) কালান্দার্সকে ফাইনালের জন্য শুভকামনা। আগামীকাল (আজ) জমজমাট এক ফাইনাল দেখার আশায় আছি। সুলতানসদের ধন্যবাদ, পুরো আসরজুড়ে আমাদের সমর্থন দিয়ে যাওয়ায়।’

It was a great and unplayable yorker Haris very well bowled! Please bowl slow to me next time congratulations to Qalandars for final berth. Look forward to an exciting match tomorrow. Thank you Sultans fans for supporting us throughout the season. https://t.co/GySOxr43ov