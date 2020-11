আফ্রিদিকে রেখেই বিমান চলে গেলো শ্রীলঙ্কায়

কথা ছিল আজ (সোমবার) সকালে শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে উঠবেন। কিন্তু পাকিস্তানের বুমবুম খ্যাত শহিদ আফ্রিদি কোনো কারণে সময়মত বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাতে পারেননি। যার ফলে শ্রীলঙ্কার বিমানেও আর ওঠা হলো না তার। তাকে রেখেই শ্রীলঙ্কায় চলে গেছে তার জন্য নির্ধারিত বিমানটি।

লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) গল গ্ল্যাডিয়েটর্সের অধিনায়ক আফ্রিদি। আজ বিমানে উঠতে পারলে টুর্নামেন্টের প্রথম থেকেই খেলতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাকে রেখে বিমান চলে যাওয়ায় এলপিএলের অন্তত প্রথম দুটি ম্যাচ নিশ্চিত খেলতে পারবেন না তিনি।

আফ্রিদি নিজেই আজ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন তার বিমান মিস করার কথা। তবে, একই সঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি খুব দ্রুতই শ্রীলঙ্কায় গিয়ে তার সতীর্থদের সঙ্গে একত্রিত হবেন। কিন্তু কবে পরবর্তী ফ্লাইট, কবে তিনি শ্রীলঙ্কা যাবেন- সে সবের কিছুই উল্লেখ করেননি।

গল গ্ল্যাডিয়েটর্সও জানিয়ে দিয়েছে, আফ্রিদি প্রথম দুটি ম্যাচ মিস করতে যাচ্ছেন। তারা একই সঙ্গে প্রত্যাশা করছে, খুব দ্রুতই আফ্রিদি তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। যদিও, আফ্রিদি শ্রীলঙ্কায় পৌঁছার পর বায়ো-বাবল সিকিউর পরিবেশে প্রবেশ করতে হলে অন্তত তিনদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। একই সঙ্গে, প্রয়োজন হলে আরও কিছুদিন কোয়ারেন্টানে কাটাতে হতে পারে তাকে।

Missed my flight to Colombo today morning

Nothing to worry, I'll be reaching soon to take part in the LPL for Galle Gladiators. Look forward to joining my teammates