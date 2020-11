কখনোই ড্রাগ স্পর্শ করেনি শোয়েব আখতারকে!

ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে গতিময় পেসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন শোয়েব আখতার। ১০০ মাইল গতিতে বল করার রেকর্ড রয়েছে তার। এমন গতিতে বল ডেলিভারি দেয়ার যে শক্তি এবং সামর্থ্য, শোয়েব আখতারের মধ্যে তার সবই ছিল প্রাকৃতিক। কোনো ড্রাগ ব্যবকার করে নয়।

এমনটাই দাবি পাকিস্তানি এই গতি তারকার। পাকিস্তান অ্যান্টি নারকোটিক ফোর্সেস (এএনএফ)-এর বার্ষিক ড্রাগ বার্নিং সিরিমোনিতে অতিথি হয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে এ দাবি করেন শোয়েব। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কখনোই তাকে ড্রাগ স্পর্শ করতে পারেনি।

ক্যারিয়ারের শুরুতেই ড্রাগ ব্যবহারের বিষয়টা জানতে পারেন শোয়েব আখতার। সে অভিজ্ঞতা শেয়ার করে তিনি বলেন, ‘যখন আমি ক্রিকেট খেলা শুরু করি, তখন আমাকে বলা হয়েছিল তুমি কখনোই দ্রুত গতির বোলিং করতে পারবে না এবং ১০০ মাইল গতিতে বোলিং করতে পারবে না, যদি ড্রাগ ব্যবহার না কর। কিন্তু আমি তখনই নয় শুধু, সব সময়ই ড্রাগকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছি।’

রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস নাম উল্লেখ না করে জানিয়েছেন, পাকিস্তানের এক পেসারের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র ড্রাগ ব্যবহার করার কারণে। পরক্ষণে তিনি মোহাম্মদ আমিরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, ‘একইভাবে পাকিস্তানি পেসার মোহাম্মদ আমিরকেও ইংল্যান্ড সফরের আগে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু খারাপ সঙ্গের কারণে সে নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।’

শরীরের সু-স্বাস্থ্যের জন্য কিছু কর্মকাণ্ডের দিকে জোর দিতে তরুণ ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিয়েছেন শোয়েব আখতার। তিনি বলেন, ‘তরুণ ক্রিকেটারদের উচিৎ হবে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাছ থেকে উদাহরণ নেয়া। তিনি (ইমরান খান) স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিনই সকালে হাঁটা-চলা করেন।’

