বিচ্ছেদের এক বছরের মধ্যেই মুডিকে ফেরাল হায়দরাবাদ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান কোচ টম মুডির বিচ্ছেদটা এক বছরও স্থায়ী হলো না। মাত্র এক মৌসুম মুডিকে ছাড়া খেলার পর আবার তাকে দলে ফেরাল হায়দরাবাদ। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আগামী মৌসুমে নতুন দায়িত্ব নিয়ে হায়দরাবাদ দলে ফিরছেন মুডি।

২০২০ সালের আইপিএলে মুডিকে সরিয়ে ট্রেবল বেইলিসকে কোচের দায়িত্ব দিয়েছিল হায়দরাবাদ। তিনি দায়িত্বে থাকবেন পরের মৌসুমেও। মুডি যোগ দেবেন দলের ক্রিকেট পরিচালক হিসেবে। হেড কোচ বেইলিসের সঙ্গে মিলেই নিজের দায়িত্ব পালন করবেন মুডি।

আইপিএলে ২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সাতটি মৌসুমে মুডির অধীনে খেলেছে হায়দরাবাদ। যেখানে পাঁচবারই তারা নাম লিখিয়েছিল সেরা চারে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে তারা জেতে নিজেদের একমাত্র শিরোপা এবং ২০১৮ সালে হয়েছিল রানার্সআপ। পরে বেইলিসের অধীনে ২০২০ সালেও প্লে-অফ খেলেছে হায়দরাবাদ।

কোচ ও খেলোয়াড়; উভয় দায়িত্বেই এপর্যন্ত সাফল্যের দেখা পেয়েছেন মুডি। ২০০১ সালে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় জানানোর পর থেকেই ক্রিকেটের সঙ্গে রয়েছেন কোচ হিসেবে। খেলোয়াড়ি জীবনে ১৯৮৭ ও ১৯৯৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন মুডি। এছাড়া ২০০৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে কোচ হিসেবে শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলকে তুলেছিলেন ফাইনালে।

ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতেও মুডির সাফল্য ঈর্ষণীয়। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দলের কোচিং করিয়েছিলেন তিনি। ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগ, পাকিস্তান সুপার লিগ ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন ৫৫ বছর বয়সী মুডি।

আইপিএলে প্রথম আসর থেকেই কোচিং করাচ্ছেন তিনি। ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ছিলেন কিংস এলেভেন পাঞ্জাবের ডাগআউটে। তবে সফল হয়েছে হায়দরাবাদের হয়েই। ২০১৩ সালে প্রথম মৌসুমেই দলকে তোলেন প্লে-অফে। তবে ২০১৪ ও ২০১৫ সালের আসরে ষষ্ঠ হয় তার দল। পরে ২০১৬ সালের আসরে জিতে নেন শিরোপা। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবেই ভাল খেলছে হায়দরাবাদ।

