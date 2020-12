আলোচিত টেস্টের আগে একাদশে চমক উপহার দিল ভারত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের টেস্ট সিরিজ এখন অ্যাশেজের আলোচনাকেও হার মানিয়ে যায়। এত বেশি আলোচনা হয় যে, ক্রিকেটের বর্ষসেরা লড়াই হয়ে দাঁড়ায় এই দুই দলের লড়াই। এবারও সেই আলোচিত সিরিজ। চার ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টটি শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে।

অ্যাডিলেডে দিবা-রাত্রির এই টেস্ট শুরুর একদিন আগেই একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতীয় দল। তাতে কিছুটা চমকই উপহার দিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

এতদিন ভারতে তুমুল আলোচনা ছিল ওপেনিংয়ে পৃথ্বী শ’ নয়, শুভমান গিলকে জায়গা দেয়া হোক। একই সঙ্গে উইকেটরক্ষক হিসেবে কাকে নেয়া হবে, সে আলোচনাও ছিল তুঙ্গে। হৃদ্ধিমান সাহাকে নেয়া হবে নাকি রিশাভ পান্তের হাতে গ্লাভস তুলে দেয়া হবে, তা নিয়ে ছিল তুমুল আলোচনা।

শেষ পর্যন্ত সব আলোচনার ইতি টেনে দিলো ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। পৃথ্বী শ’ই নয় শুধু উইকেটের পেছনে গ্লাভস দেয়া হচ্ছে ঋদ্ধিমানের হাতেই। ওপেনিংয়ে মায়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে শুভমান তো নয়ই, লোকেশ রাহুলকেও জায়গা দেয়া হলো না। পৃথ্বীকে দেয়া হলো।



অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করল ভারত। গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্টে উইকেটরক্ষক হিসেবে খেলবেন ঋদ্ধিমান সাহা। ময়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে ওপেন করবেন পৃথ্বী শ। একই সঙ্গে জশপ্রিত বুমরা, মোহাম্মদ শামির সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসেবে রাখা হচ্ছে উমেশ যাদবকে। একমাত্র স্পিনার হিসেবে খেলবেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

অ্যাডিলেড টেস্টে ভারতীয় একাদশ

বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), মায়াঙ্ক আগরওয়াল, পৃথ্বী শ, চেতেশ্বর পুজারা, আজিঙ্কা রাহানে (সহ-অধিনায়ক), হনুমা বিহারি, ঋদ্ধিমান সাহা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, উমেষ যাদব, মোহাম্মদ শামি এবং জসপ্রিত বুমরা।

সাইড বেঞ্চে থাকবেন : শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল, কুলদ্বীপ যাদব, রিশাভ পান্ত, নবদ্বিপ সাইনি, মোহাম্মদ সিরাজ, রবিন্দ্র জাদেজা।

UPDATE: Here’s #TeamIndia’s playing XI for the first Border-Gavaskar Test against Australia starting tomorrow in Adelaide. #AUSvIND pic.twitter.com/WbVRWrhqwi