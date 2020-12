যেভাবে বললেন পন্টিং, ঠিক সেভাবেই আউট হলেন পৃথ্বী (ভিডিও)

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় চেপে ধরেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি বিরাট কোহলির দলের। টসের সময়ই কোহলি বলেছিলেন, প্রথম ঘণ্টা খেলতে হবে বাড়তি সতর্কতা নিয়ে। কিন্তু তা করতে পারেনি ভারতের ওপেনাররা।

ইনিংসের ১৯ ওভারে দলের ৩২ রানের মধ্যেই সাজঘরে ফিরে গেছেন দুই ওপেনার পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগারওয়াল। এর মধ্যে পৃথ্বী শ’র উইকেটে দেখা মিলেছে অবিশ্বাস কাকতালের। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার রিকি পন্টিং যেভাবে বলেছেন, পরের বলে ঠিক সেভাবেই আউট হয়েছেন পৃথ্বী।

টস হেরে ফিল্ডিংয়ে নেমে দিবারাত্রির টেস্টের নতুন গোলাপি বলটা বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্কের হাতে তুলে দেন অসি অধিনায়ক টিম পেইন। দলকে উৎসবের উপলক্ষ এনে দিতে মাত্র দুই বল সময় নেন স্টার্ক। দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বোল্ড করে দেন পৃথ্বী শ’কে। রানের খাতাই খুলতে পারেননি ভারতের এই ওপেনার।

মজার বিষয় হলো, ইনিংসের প্রথম ওভারের প্রথম বলের পর ধারাভাষ্য কক্ষে বসা রিকি পন্টিং বিশ্লেষণ করছিলেন পৃথ্বীর ব্যাটিংয়ের দুর্বলতা নিয়ে। দ্বিতীয় বলে ঠিক সেভাবেই পৃথ্বীকে আউট করেন স্টার্ক। পন্টিংয়ের এই অবিশ্বাস্য কাকতালের সেই ভিডিও এখন ছড়িয়ে গেছে নেট দুনিয়ায়।

পন্টিং বলছিলেন, ‘পৃথ্বীর ব্যাটিংয়ে একটা ত্রুটি রয়েছে, সেটা হলো যে বলটা ভেতরের দিকে আসে। সে শরীরের থেকে দূরে থাকা বল স্বচ্ছন্দেই খেলে, চোখ এবং মাথার পজিশন ঠিক থাকে। তবে প্রায়ই ব্যাট-প্যাডের মাঝে ফাঁকা জায়গা রেখে দেয়। অসিরা এই জায়গাটাই টার্গেট করবে।’

"If he does have a chink in his armour it's the ball which does come back into him...



"Quite often leaves a big gap between bat and pad and that's where the Aussies will target." @RickyPonting at his peerless best for the Prithvi Shaw wicket #AUSvIND pic.twitter.com/4nh67zBcpU