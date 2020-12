আমিরকে আমার কাছে দিন, এরপর দেখবেন চমক : শোয়েব আখতার

পাকিস্তানের বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর রাগে, ক্ষোভে অভিমানে বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন দেশটির অন্যতম সেরা পেসার মোহাম্মদ আমির।

মাত্র ২৮ বছর বয়সে অবসর নেয়ার কারণ তিনি লুকিয়ে রাখেননি। মিডিয়ার সামনে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আমি মানসিক নির্যাতনের শিকার। এ কারণে বর্তমান ম্যানেজমেন্টের অধীনে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবো না।’

মোহাম্মদ আমিরের হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে অবাক পুরো ক্রিকেট বিশ্ব। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা। সম্প্রতি সব ইস্যুতে মতামত দেয়া শোয়েব আখতার মোহাম্মদ আমিরের এই পরিণতির জন্য তুমুল সমালোচনা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের।

আমিরের এই ঘোষণা আসার কিছুক্ষণ পর তার অবসর নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পিসিবিও। এরপর বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন শোয়েব আখতার। তিনি সরাসরি পিসিবিকে প্রস্তাব দিয়েছেন, মোহাম্মদ আমিরের দায়িত্ব তার কাছে দিতে। এরপর আমিরকে তিনি শুধু ট্র্যাকেই নিয়ে আসবেন না, দারুণ এক চমকও দেখতে পাবেন তারা।

টুইটারে লেখা এক বার্তায় শোয়েব আখতার লিখেন, ‘মোহাম্মদ আমিরকে আমার অধীনে ছেড়ে দিন। এরপর আশ্চর্য হয়ে দেখবেন শুধু, মাঠে কি পারফরম্যান্সটাই না দেখায় সে।’

Give @iamamirofficial under me and then see the wonders he does on the ground. Na zaaya kerain us ko.