অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়লেন চাহাল

অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টিতে বাজিমাত করেছিলেন। বিশেষ করে ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে রবীন্দ্র জাদেজার কনকাশন হিসেবে মাঠে নেমেই দলকে জিতিয়েছিলেন ইয়ুজবেন্দ্র চাহাল। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতকে জিতিয়ে দেশে ফিরেই জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন ভারতের লেগ স্পিনার ইয়ুজবেন্দ্র চাহাল।

বছর শেষ হওয়ার আগেই বিয়ের সানাই বাজল চাহাল পরিবারে। বাগদত্তা ধনশ্রী ভার্মার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন এই ভারতীয় স্পিনার। বিয়ের ছবি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে ভক্তদের এই সুখবর জানিয়ে দিলেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সীমিত ওভারের সিরিজ শেষ করে মাত্র কিছুদিন আগেই দেশে ফেরত আসেন এই তারকা স্পিনার। এরপরই বাগদত্তাকে ধনশ্রী ভার্মাকে জীবনসঙ্গী করে নিলেন চাহাল।

করোনার কারণে সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে মঙ্গলবারই বিয়ের আসনে বসেন চাহাল-ধনশ্রী। টুইটারে বিয়ের ছবি পোস্ট করে চাহাল লিখেছেন, ‘কোনো একদিন শুরু হওয়া কাহিনি এবার সুখী দাম্পত্য জীবনের রূপ নিল। এখন থেকে অনন্তকালের জন্য একসঙ্গে পথ চলা শুরু।’

22.12.20



We started at “Once Upon A Time” and found “Our Happily Ever After,” coz’ finally, #DhanaSaidYuz for infinity & beyond! pic.twitter.com/h7k3G3QrYx