বড়দিনের উৎসবে শামিল শচিন-কোহলি-মেসি-রোনালদোরা

করোনা ভাইরাসের আবহেই ক্রিসমাস তথা বড়দিনের উৎসব পালিত হচ্ছে দেশে দেশে। আগের মতো রাস্তায় নেমে উচ্ছ্বাস প্রকাশের সুযোগ কম থাকায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই চলছে বেশিরভাগ শুভেচ্ছা আদান-প্রদান।

ক্রীড়া দুনিয়ার তারকারাও শামিল হয়েছেন বড়দিনের এই উৎসবে। শচিন-কোহলি থেকে শুরু করে মেসি-রোনালদো কিংবা জকোভিচ, বড় তারকারা বড়দিনের শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াকেই।

কেউবা সান্তা ক্লজের চেহারা নিয়েছেন, কেউবা ক্রিসমাস ট্রি-কে সাজিয়েছেন মনের মতো। আর সে সব ছবি ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন ক্রীড়াঙ্গনের তারকারা।

Merry Christmas everyone!

Christmas has always been about togetherness and giving.

Let's make it special for the people around us, even in the smallest of ways. Have a blessed one. pic.twitter.com/jZI32o9jOj — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 25, 2020

ভারতের মাস্টার ব্লাস্টার ব্যাটসম্যান শচিন টেন্ডুলকারই যেমন পুরোপুরি নিজেকে সান্তা ক্লজ সাজিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভক্ত-সমর্থকদের। বড়দিনের বড় উৎসবে ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে ভারতে ফিরে আসা টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলিও বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

Merry Christmas to all and happy holidays! Miss you my girls @ritssajdeh pic.twitter.com/wNetCHdJ6A — Rohit Sharma (@ImRo45) December 25, 2020

এদিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে থাকা ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা বড়দিনের উৎসবমুখর পরিবেশে মিস করছেন পরিবারকে। অস্ট্রেলিয়া থেকে স্ত্রী রিতিকা ও কন্যা সামাইরার একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সে কথাই জানিয়েছেন ভারতীয় ওপেনার।

নিজ দেশে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বড়দিন উদযাপন করছেন আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ত্রী-সন্তানসহ আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারস্টারের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে।

We wish you a Merry Christmas!! Full of love, health and happiness pic.twitter.com/Xpb7wu2kmU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2020

ক্রিস্টমাস ট্রি-র সামনে বসে নিজের ও পরিবারের ছবি পোস্ট করেছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে পিএসজির ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।

বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ সান্তা ক্লজের বেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এমন বেশ নিয়েই বিশ্ববাসীকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জোকার।

Merry Christmas to everyone. Feeling very lucky to be with my parents and family and being able to share this special day together. pic.twitter.com/MB9iX7QaTY — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) December 25, 2020

বড়দিনে পরিবারের সঙ্গে মুহূর্ত কাটানো সুযোগ পেয়ে আপ্লুত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং। সপরিবারে নিজের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি। এছাড়া স্টিভেন স্মিথ, ডেডিড ওয়ার্নাররাও বড়দিন উৎসবে শামিল হয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন নিজেদের আনন্দময় মুহূর্তের ছবি।

