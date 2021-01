আইপিএলকে ‘না’, অন্য সব লিগে ঠিকই খেলবেন স্টেইন

টুর্নামেন্ট শুরুর প্রায় মাস চারেক আগেই নিজের নাম সরিয়ে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি পেসার ডেল স্টেইন। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সবচেয়ে জমজমাট টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২০২১ সালের আসরে খেলবেন না স্টেইন। তবে অন্যান্য সব লিগে ঠিকই খেলে যাবেন তিনি।

আইপিএলের সবশেষ আসরে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন ৩৭ বছর বয়সী স্টেইন। অফফর্মে থাকা এ পেসারকে এবারের আসরে মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলিয়েছে ব্যাঙ্গালুরু। যেখানে রান বিলিয়েছেন দেদারসে, উইকেট পেয়েছেন মাত্র ১টি। তাই পরের আসরে নিজ থেকেই সরে দাঁড়ালেন এ তারকা পেসার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এ কথা জানিয়ে স্টেইন লিখেছেন, ‘সবাইকে জানানোর জন্য একটি ছোট্ট বার্তা। আমি চলতি বছরের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। অন্য কোনও দলের হয়ে খেলার কথাও ভাবছি না। সে সময়টায় বিশ্রামের কথা ভাবছি। আমার অবস্থা বোঝায় আরসিবিকে ধন্যবাদ। না, আমি অবসর নিচ্ছি না।’

এ টুইটের পর স্বাভাবিকভাবেই সবার মনে প্রশ্ন জাগে, আইপিএল না খেললেও, অন্যান্য সব লিগে কি খেলবেন স্টেইন? এই প্রশ্নের উত্তর নিজ থেকেই দিয়েছেন তিনি। পরবর্তী এক টুইটে জানিয়েছেন, আইপিএল থেকে সরে যাওয়া মানে অবসর নয়। বরং অন্যান্য লিগে খেলে যাবেন আগের মতোই।

I will be playing in other leagues, nicely spaced out to give myself a opportunity to do something’s I’ve been excited about as well as continue to play the game I love so much.



NO, I’m NOT retired.



Here’s to a great 2021