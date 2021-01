পাকিস্তানে প্রয়াত জোনসের জায়গা নিলেন গিবস

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করতে চলেছেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান হার্শেল গিবস। টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দল করাচি কিংসের হেড কোচ হিসেবে প্রয়াত ডিন জোনসের স্থলাভিষিক্ত হলেন গিবস।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ৫৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান ও সবশেষ করাচি কিংসের কোচের দায়িত্ব পালন করা জোনস। ফলে কোচশূন্য হয়ে পড়ে করাচি। হেড কোচ ছাড়াই নভেম্বরে পিএসএলে নিজেদের প্রথম শিরোপা জিতে নেয় এবং সেটি উৎসর্গ করে জোনসকে।

এবার পরবর্তী মৌসুম শুরুর আগেই নতুন হেড কোচ হিসেবে গিবসের নাম ঘোষণা করেছে করাচি কিংস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া ঘোষণায় তারা লিখেছে, ‘নিজের প্যাশন ও আগ্রাসী মনোভাব দিয়ে খেলার ধরনটাই বদলে দিয়েছিলেন গিবস। যা তিনি কোচিংয়েও নিয়ে এসেছেন। করাচি কিংস তাকে কোচ হিসেবে পেয়ে গর্বিত।’

He changed the way the game was played with his aggression & passion and taking it into his coaching as well. A great believer in the strength of teamwork & discipline, the #karachikings are proud to announce our new Head Coach @hershybru .

