পাকিস্তান সুপার লিগে ‘প্লাটিনাম’ মোস্তাফিজ

আগামী রোববার (১০ জানুয়ারি) লাহোরে হবে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ক্রিকেটের ষষ্ঠ আসরের প্লেয়ার্স ড্রাফট। মঙ্গলবার এই প্লেয়ার্স ড্রাফটের জন্য খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করেছে টুর্নামেন্ট আয়োজকরা। রোববার এই তালিকা থেকেই নিজেদের দল গোছানোর কাজটা সারবে অংশগ্রহণকারী ছয়টি দল।

প্লেয়ার্স ড্রাফটে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে রয়েছেন বাংলাদেশ দলের বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র তাকেই রাখা হয়েছে প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে। এই ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ২৫ জন খেলোয়াড়কে রাখা হয়েছে।

প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে ক্রিস গেইল, এভিন লুইস, রশিদ খানদের মতো টি-টোয়েন্টি তারকাদের সঙ্গে আছেন মোস্তাফিজ। ড্রাফটের আগে নিজেদের মধ্যকার ট্রেড সম্পন্ন করবে দলগুলো। আগের মৌসুমের স্কোয়াডে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৮ জনকে ধরে রাখতে পারবে তারা।

পিএসএলের এবারের আসরটি হবে ফেব্রুয়ারি-মার্চে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ত সূচির কারণে অনেক বিশ্বতারকাকেই এবার পাওয়া যাবে এ টুর্নামেন্টে। আবার অনেকে খেলবেন অল্প কয়েকটি ম্যাচ।

বাংলাদেশ দলের বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজও যে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারবেন না, তা বলে দেয়াই যায়। কেননা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ। পরে আবার নিউজিল্যান্ড সফরের কথা রয়েছে বাংলাদেশ দলের।

