আগেই জানা ছিল, পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি না হারলেই টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। কিউইদের হারানো দূরে থাক, ড্রও করতে পারেনি পাকিস্তান। ক্রাইস্টচার্চে পাকিস্তানকে ইনিংস ও ১৭৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে শীর্ষস্থান নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।

নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যকার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর (৬ জানুয়ারি) হালনাগাদকৃত আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিং অনুযায়ী বর্তমানে সবার ওপরে অবস্থান কেন উইলিয়ামসনের দলের। আইসিসি র‍্যাংকিং পদ্ধতি শুরু হওয়ার পর এবারই প্রথম শীর্ষে উঠল নিউজিল্যান্ড।

সবশেষ র‍্যাংকিং অনুযায়ী ২৭ ম্যাচে ৩১৯৮ পয়েন্ট ও ১১৮ রেটিং নিয়ে এক নম্বরে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। তারা দুইয়ে নামিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। কিউইদের প্রতিবেশী দেশটির নামের পাশে রয়েছে ২৬ ম্যাচে ৩০২৮ পয়েন্ট ও ১১৬ রেটিং।

এছাড়া ১০০'র বেশি রেটিং রয়েছে আর মাত্র দুইটি দেশের। যথাক্রমে ১১৪ ও ১০৬ রেটিং নিয়ে তৃতীয়, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ভারত ও ইংল্যান্ড। চলতি বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে নিজেদের রেটিং বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে।

এদিকে এবারের আপডেটে দুঃসংবাদ রয়েছে বাংলাদেশের জন্য। রেটিংয়ের হিসেবে বাংলাদেশকে দশ নম্বরে নামিয়ে নয়ে উঠে গেছে আফগানিস্তান। তাদের নামে পাশে রয়েছে ৫৭ রেটিং। যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে সবার চেয়ে কম, মাত্র ৫৫ রেটিং পয়েন্ট।

সবশেষ আপডেটকৃত আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিং

১/ নিউজিল্যান্ড - ১১৮ রেটিং

২/ অস্ট্রেলিয়া - ১১৬ রেটিং

৩/ ভারত - ১১৪ রেটিং

৪/ ইংল্যান্ড - ১০৬ রেটিং

৫/ দক্ষিণ আফ্রিকা - ৯৬ রেটিং

৬/ শ্রীলঙ্কা - ৮৬ রেটিং

৭/ পাকিস্তান - ৮২ রেটিং

৮/ ওয়েস্ট ইন্ডিজ - ৭৭ রেটিং

৯/ আফগানিস্তান - ৫৭ রেটিং

১০/ বাংলাদেশ - ৫৫ রেটিং

NEW ZEALAND ARE NO.



Victory over Pakistan has sent Kane Williamson's side to the of the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings!



They have achieved the feat for the first time in rankings history pic.twitter.com/8lKm6HebtO