উইকেটের পেছন থেকে পেইনের বাজে কথা অশ্বিনের পাল্টা (ভিডিও)

এমন ম্যাচে জয়বঞ্চিত হতে হবে, ঘুণাক্ষরেও নিশ্চয়ই কল্পনা করেনি অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে টানটান উত্তেজনার টেস্টে রিশাভ পান্ত আর চেতেশ্বর পূজারার প্রতিরোধ ভাঙার পর জয়টা নাগালেই দেখছিল স্বাগতিকরা।

কিন্তু ষষ্ঠ উইকেটে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা দেখালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন আর হানুমা বিহারি। দুজনে প্রায় ৪৪ ওভার খেলে ভারতকে হারের মুখ থেকে বাঁচিয়ে দেন। মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলেউড, প্যাট কামিন্স, নাথান লিয়নদের কোনো চেষ্টাই কাজে আসেনি।

স্বাভাবিকভাবেই হতাশ অসিরা বেছে নিয়েছিল তাদের চিরাচরিত স্লেজিং কৌশল। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে উইকেটের পেছন থেকে স্লেজিং শুরু করেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক পেইন। অশ্বিনও কম যাননি, জবাব দিয়েছেন ব্যাটে ও মুখে। দুজনের কথোপকথন ধরা পড়েছে স্ট্যাম্প মাইক্রোফোনে।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ১২২তম ওভারের ঘটনা। উইকেটের পিছন থেকে অশ্বিনকে পেইন বলেন, ‘অ্যাশ, গাব্বা টেস্টের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’ সঙ্গে মুখ দিয়ে বিকৃত আওয়াজ করেন পেইন।

তাতে পাল্টা দেন অশ্বিন। বলেন, ‘তোমায় ভারত দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না। ওটাই তোমার শেষ সিরিজ হবে।’ এতে যেন কিছুটা খেপেই গিয়েছিলেন অসি অধিনায়ক। জবাবটা দিয়েছেন আরও বিশ্রি ভাষায়। তিনি বলেন, ‘অত্যন্ত সতীর্থরা আমায় পছন্দ করে’। এই কথার পর এক অশ্রাব্য গালিও যোগ করেন পেইন।

তবে এমন আচরণেও আদতে লাভ হয়নি অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের। অশ্বিনের মনসংযোগে তো ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনইনি, উল্টো কয়েক ওভার পর হানুমা বিহারির গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ ফেলে দেন তিনি নিজেই। সেই ক্যাচটা ধরতে পারলে ম্যাচ জয়ের ভালো সম্ভাবনা থাকতো অস্ট্রেলিয়ার।

ভারতের সামনে চতুর্থ ইনিংসে ৪০৭ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ২৭২ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর অশ্বিন আর বিহারি মিলেই ম্যাচটা বাঁচিয়ে দেন। পেইন ১২২তম ওভারে বিহারির ক্যাচ ফেলার পর ১৩১ ওভার পর্যন্ত ব্যাটিং করে টেস্টটি ড্র পর্যন্ত নিয়ে যান দুই ভারতীয় ব্যাটসম্যান।

অশ্বিন ১২৮ বল খেলে অপরাজিত থাকেন ৩৯ রানে। হানুমা বিহারি ২৩ রান করেন ১৬১ বল খেলে! তার ম্যাচ বাঁচানো যে ইনিংসটাকে মনে করা হচ্ছে সেঞ্চুরির চেয়েও মূল্যবান।

Paine; Can't wait to get you to the Gabba, Ash



Ashwin; Can't wait to get you to India, it'll be your last series



Paine; At least my teammates like me, dickhead pic.twitter.com/1XBTmAiAue