পিছিয়ে গেল টাইগারদের নিউজিল্যান্ড সফরের খেলা

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নিউজিল্যান্ড সফরের সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে খানিকটা। তবে খুব বেশি পেছায়নি ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের খেলাগুলো। পূর্ব ঘোষিত সূচি থেকে এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেয়া হয়েছে সিরিজটি। ম্যাচের ভেন্যু সবই রাখা হয়েছে আগের মতো, তবে খেলাগুলো হবে ভিন্ন তারিখে।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেসি) পক্ষ থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে জানা গেছে এ তথ্য। তারা বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক কারণে আনা হয়েছে সূচির এই পরিবর্তন। শুধু বাংলাদেশ সিরিজ নয়, নিউজিল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের সূচিও বদলে নিয়েছে তারা।

ওয়ার্ল্ড কাপ সুপার লিগের তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে চলতি মাসের ২৩ তারিখ নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে বাংলাদেশ দল। দুই সিরিজের জন্য ৩৫ সদস্যের বহর নিয়ে যাওয়ার কথা টাইগারদের।

প্রাথমিকভাবে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন শেষে অল্প কয়েকদিন অনুশীলনের পর ১৩ মার্চ থেকে ওয়ানডে সিরিজের খেলা শুরুর কথা ছিল। তবে এবার কোয়ারেন্টাইন শেষে কুইন্সটাউনে ৫ দিনের ক্যাম্প করবে টাইগাররা। মূলত এ কারণেই পিছিয়ে দেয়া হয়েছে সিরিজের সূচি।

এখন পরিবর্তিত সূচিতে ২০ মার্চ থেকে শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। বাকি দুই ম্যাচ হবে ২৩ ও ২৬ মার্চ। ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যুতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আগের সূচি মোতাবেক যথাক্রমে ডানেডিন, ক্রাইস্টচার্চ ও ওয়েলিংটনেই হবে সিরিজের ম্যাচ তিনটি।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচ তিনটি হবে ২৮ মার্, ৩০ মার্চ ও ১ এপ্রিল। পূর্ব ঘোষিত সূচিতে কুড়ি ওভারের ম্যাচগুলোর ভেন্যু ছিল যথাক্রমে নেপিয়ার, অকল্যান্ড ও হ্যামিল্টনে। এখন প্রথম টি-টোয়েন্টি হবে হ্যামিল্টনে। পরের দুইটির ভেন্যু যথাক্রমে নেপিয়ার ও অকল্যান্ডে।

বাংলাদেশ দলের নিউজিল্যান্ড সফরের পরিবর্তিত সূচি

প্রথম ওয়ানডে - ২০ মার্চ, ওটাগো ওভাল, ডানেডিন

দ্বিতীয় ওয়ানডে - ২৩ মার্চ, হাগলি ওভাল, ক্রাইস্টচার্চ

তৃতীয় ওয়ানডে - ২৬ মার্চ, বেসিন রিজার্ভ, ওয়েলিংটন

প্রথম টি-টোয়েন্টি - ২৮ মার্চ, ম্যাকলিন পার্ক, হ্যামিল্টন

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি - ৩০ মার্চ, ইডেন পার্ক, নেপিয়ার

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি - ০১ এপ্রিল, সেডন পার্ক, অকল্যান্ড

There are new dates for our ODI and T20 series with @BCBtigers. The changes mean there are now more double-headers this summer with the @WHITE_FERNS! Details | https://t.co/sVy6NwKqIE #NZvBAN #NZvAUS pic.twitter.com/dQqJgKAufx