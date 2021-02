পান্তকে ‘কুবুদ্ধি’ দিয়েছেন কোহলি, হারের পর ভয়ানক অভিযোগ

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্টে হারের পর বাবা হবেন বলে বিরাট কোহলি দেশে ফিরে আসেন। পরের তিন টেস্টে আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে দুর্দান্ত খেলে ভারত। এমনকি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজও জিতে নেয় তারা।

ছুটি কাটিয়ে কোহলি নেতৃত্বভার হাতে নিতেই ফের হার ভারতের। স্বভাবতই তার নেতৃত্বের সমালোচনায় সরব হয়ে উঠেছেন ভারতীয় সমর্থকদের একটা অংশ। কারো কারো দাবি তো আরও ভয়ংকর। দলের তরুণদের ‘কু-বুদ্ধি’ দিয়ে বিপদে ফেলছেন অধিনায়ক, এমন সব কমেন্ট-স্ট্যাটাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গরম করে ফেলছেন তারা।

চেন্নাইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ২২৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে ভারত। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮৮ বলে ৯১ রানের মারকুটে এক ইনিংস খেলেন রিশাভ পান্ত। অথচ দ্বিতীয় ইনিংসে খোলসে ঢোকার পর পান্ত এগোতে পারেননি ১৮ বলে ১১ রানের বেশি।

পান্তর খেলার ধরনটাই আগ্রাসী। প্রথম ইনিংসে সেই আগ্রাসী ব্যাটিংটাই করেছেন। তার মারকুটে ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়াতেও এক টেস্টে রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত। কিন্তু চেন্নাই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পান্তের সঙ্গে কোহলির কথোপকথনের পরই ঘটে বিপত্তি।

@vincentsunder if kohli wasn't there with pant ...Atleast he played his natural game ... Pant Helped Anderson

পান্তের আউটের জন্য রীতিমত ‘খলনায়ক’ ভাবা হচ্ছে কোহলিকে। নেটিজেনদের একটা অংশ ভারতীয় দলপতিকে ধুয়ে দিয়েছেন। কারণও আছে। পান্ত আউট হওয়ার ঠিক আগের বলেই কোহলিকে যে কিছু একটা পরামর্শ দিতে দেখা যায়!

কোহলি উপদেশ দেওয়ার ঠিক পরের বলেই আউট হয়ে যান মারকুটে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। সমালোচকরা ধরেই নিয়েছেন, কোহলি সম্ভবত পান্তকে ধরে খেলতে বলেছিলেন। অধিনায়কের এমন পরামর্শ শোনার পর নিজের স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারেননি পান্ত। অযথা পরামর্শ দিতে গিয়ে দলের তরুণ তুর্কিকে কোহলি কেন বিপদে ফেললেন, এমন প্রশ্নই সমালোচকদের।

James Anderson has struck AGAIN!



He gets his third wicket of the innings.



Rishabh Pant goes for 11 #INDvENGhttps://t.co/gnj5x4GOos pic.twitter.com/CQBuV6NEmm