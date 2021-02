মোস্তাফিজের জার্সি নিয়ে মজা করে যা লিখলো রাজস্থান

ছবিটা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। মুম্বাইর জার্সিতে মোস্তাফিজের উইকেট নেয়ার উল্লাসের ছবি। মাঝে মোস্তাফিজ আইপিএলে ছিলেন না দুই মৌসুম। এবার আবারও আইপিএলের দরজা খুলেছে তার জন্য। রাজস্থান রয়্যালস মোস্তাফিজকে কিনেছে তার ভিত্তিমূল্য ১ কোটি রুপিতে।

মোস্তাফিজকে কিনেই টুইটারে তার একটি ছবি পোস্ট করতে হবে। কিন্তু মোস্তাফিজের তো আর রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি পরা কোনো ছবি নেই। তাহলে?

ফটোশপ আছে না? ফটোশপ দিয়েই মোস্তাফিজের শরীরের ওপর বসিয়ে দেয়া হলো রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পুরোপুরি ফটোশপের কাজ এটি।

বিষয়টা আবার অকপটে স্বীকারও করে নিয়েছে রাজস্থান। পুরো বিষয়টাই ছিল স্রেফ মজাচ্ছলে। টুইটারে মোস্তাফিজের ফটোশপে তৈরি করা ছবিটা পোস্ট করেই রাজস্থান লিখেছে, ‘যখন আমরা তার একটা আসল ছবি চেয়েছি, তখন দিয়েছে এই যে এই ট্রেলারটা’।

মোস্তাফিজকে কেনার আগেই আইপিএলের ইতিহাসে রীতিমত রেকর্ড গড়েছে রাজস্থান রয়্যালস। ১৬ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার ক্রিস মরিসকে কিনে নিয়েছে তারা। গত বছর প্যাট কামিন্সকে কেকেআর কিনেছিল সাড়ে ১৫ কোটি রুপিতে। তিনি ছিলেন, বিদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার।

এর আগে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রিত খেলোয়াড় ছিলেন যুবরাজ সিং। তিনি একবার বিক্রি হয়েছিলেন ১৬ কোটি রুপিতে। এবার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ক্রিস মরিস বিক্রি হলেন ১৬ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে।

বাংলাদেশের আরেক ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে ৩ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তার ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি।

While we ask him for an actual photo in the jersey, here’s a trailer. #HallaBol | #RoyalsFamily | #IPL2021 | #IPLAuction | @Mustafiz90 pic.twitter.com/f7izobImW0