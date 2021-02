সাকিবই ছিলেন কেকেআরের প্রথম

আইপিএলের নিলাম শুরু হওয়ার পর একে একে ক্রিকেটার বিকিকিনি হচ্ছিল। কিন্তু শাহরুখ খানের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স কিছুটা দর্শকের ভূমিকাই পালন করা শুরু করে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের জন্য নিলামের মাঠে শুরুতেই ঝাঁপিয়েছিল কেকেআর। ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্য থেকে শুরু করেছিল তারা। পরে ৩ কোটি পর্যন্ত উঠেছিল।

কিন্তু রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালস এই লড়াইয়ে যোগ দেয়ায় আস্তে করে সরে পড়ে কেকেআর। শেষ পর্যন্ত ম্যাক্সওয়েলকে সাড়ে ১৪ কোটি রুপিতে কিনে নেয় ব্যাঙ্গালুরু।

এরপর নিলামে নাম ওঠে কেদার যাদবের। ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্য। কেউ কেনেনি তাকে। ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের সাকিব আল হাসানের নাম ওঠে এরপরই। বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডারের নাম উঠতেই হাত তুলে বসে কেকেআর। ভিত্তিমূল্যেই তাকে কিনতে চায় তারা।

বাধ সাধে এ সময় প্রীতি জিনতার দল পাঞ্জাব কিংস। তারাও কেনার জন্য হাত তুলে দাঁড়ায়। কেকেআর দেখলো তাদের পছন্দের ক্রিকেটার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে, এক লাফেই ৩ কোটি ২০ লাখ রুপি দাম হাঁকিয়ে বসে তারা।

সাকিবকে কেনার লড়াইয়ে পাঞ্জাব কিংস এ যাত্রায় ক্ষান্ত হয়। যার ফলে ৩ কোটি ২০ লাখ রুপিতেই কেকেআরে বিক্রি হলেন সাকিব আল হাসান।

এবারের আইপিএলে সাকিবকে দিয়েই খেলোয়াড় কেনার যাত্রা শুরু হলো কেকেআরের। সাকিবকে কিনেই সঙ্গে সঙ্গে শাহরুখ খানের সঙ্গে তোলা সাকিবের একটি ছবি দিয়ে টুইট করে কেকেআর। লিখেছে, ‘এই আইপিএল অকশনে আমরা আমাদের প্রথম নাইটকে কিনে নিলাম।

We have bought our first Knight of this #IPLAuction



LIVE UPDATES: https://t.co/JkjTriDSPC https://t.co/siTeO1slZ3 pic.twitter.com/ucaP7jdhuV