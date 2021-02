কম দামেই স্মিথকে পেয়ে গেলো দিল্লি

বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথ। শুধু ব্যাটসম্যান নয়, যে কোনো দলে গেলেই সেরা একজন অধিনায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে পারে তারা। কিন্তু স্টিভেন স্মিথের দামটা তেমন উঠলো না। বলতে গেলে, কম দামেই তাকে কিনে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।

নিলামের শুরুতেই নাম ওঠে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানের। সবাই ধরে নিয়েছিল স্টিভেন স্মিথকে নিয়ে তুমুল একটা লড়াই হবে। কারণ, যেসব ক্রিকেটারের ওপর সবার নজর ছিল, তার মধ্যে ছিলেন স্টিভেন স্মিথও। কিন্তু তার ব্যাপারে আগ্রহই দেখানো হলো না খুব একটা।

নিলামে নাম ওঠার পর লড়াইটা শুরু করেছিল রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু এবং দিল্লি ক্যাপিটালস। তার ভিত্তিমূল ছিল ২ কোটি রুপি। ব্যাঙ্গালুরু ভিত্তিমূল্য থেকেই দাম হাঁকানো শুরু করে।

সেই লড়াইয়ে যোগ দেয় দিল্লি। তারা দাম হাঁকালো ২ কোটি ২০ লাখ রুপি। ব্যস, সেখানেই শেষ ব্যাঙ্গালুরু আর দিল্লির লড়াই। জিতে গেলো দিল্লি। অর্থ্যাৎ, স্মিথকে নিয়ে যুদ্ধ জমেই উঠলো না। তার আগেই শেষ হয়ে গেলো।

আগের বছর রাজস্থানে ছিলেন তিনি সাড়ে ১২ কোটি রুপিতে। রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়কের দায়িত্বও সামলেছিলেন তিনি। তবে এবার আর রাজস্থান তাকে ধরে রাখেনি। ছেড়ে দিয়েছে। তবুও, আজ সবার আশা ছিল স্মিথকে নিয়ে তুমুল একটা লড়াই হবেই। কিন্তু তার ছিটে ফোটাও দেখা গেলো না।

দিল্লি কিনে নেয়ায়, এবারের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসে পন্টিং-স্মিথ যুগলবন্দি দেখবেন ভক্তরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু, কোচি টাস্কার্স কেরালা, রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টস, রাজস্থান রয়্যালসের পর দিল্লি ক্যাপিটালস স্মিথের পঞ্চম আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে চলেছে।

SOLD! Steve Smith is picked up by the @DelhiCapitals for approx $390,000 AUD.



Live #IPLAuction2021 blog: