আইপিএলের ১৩টি আসর শেষ হয়ে গেলেও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বড় কোনো সাফল্য নেই। সর্বোচ্চ ২০১৪ আইপিএলের ফাইনাল খেলেছিল প্রীতি জিনতার দল। কিন্তু শিরোপা থেকে গেছে অধরাই।

এ কারণে এবারের আইপিএলে নামই পরিবর্তন করে ফেলেছে তারা। সাফল্যের আশায় নতুন নাম রেখেছে পাঞ্জাব কিংস। আজকের (বৃহস্পতিবার) নিলামে নতুন নামেই অংশ নিয়েছে তারা।

নিলামে বেশ আট-ঘাট বেধেই এসেছিল প্রীতি জিনতা অ্যান্ড কোং। যত দাম দিয়েই হোক, ভালোমানের ক্রিকেটার কিনবেই তারা। যে কারণে নিলামের শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ান পেসার ঝিয়ে রিচার্ডসনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঞ্জাব কিংস।

শেষ পর্যন্ত ১৪ কোটি রুপিতে এই অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে কিনে নিতে সক্ষম হয় তারা। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস আর রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর সঙ্গে তুমুল লড়াই করতে হয়েছে পাঞ্জাব কিংসকে। তার ভিত্তিমূল্য ছিল ১ কোটি ৫০ লাখ রুপি।

বিগ ব্যাশে মাত্র ৭ ম্যাচেই তিনি নিয়েছেন ২৯ উইকেট। যে কারণে এবারের আইপিএলে তার যে বিশাল মূল্য উঠবে, এটা ছিল জানা কথা। সেটাই ঘটেছে শেষ পর্যন্ত।

ঝিয়ে রিচার্ডসনকে কেনার পর পাঞ্জাব কিংসের মালকিন প্রীতি জিনতার যেন আর আনন্দ ধরে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রিচার্ডসনের নামাঙ্কিত স্টিকার হাতে নিয়ে স্ট্যাটাস দিলেন টুইটারে। শুধু লিখলেন, ‘লাইট, ক্যামেরা, অকশন..., স্নায়ু ধরে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আইপিএলের এই অ্যাকশনে, ওপসসস, অকশন’।

Lights , Camera .... Auction ! It’s all so nerve wrecking .... Stay tuned for some more action... oops Auction #PunjabKings #PBKS #Iplauction2021 #Iplauction #Ting pic.twitter.com/jwREXmWOtP