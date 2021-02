সাকিবের আইপিএল বেছে নেয়ার কারণ জানেন হর্ষ ভোগলে

সাকিব আল হাসান দেশের হয়ে টেস্ট খেলার বদলে বেছে নিলেন আইপিএলকে। এ নিয়ে নানা সমালোচনা। কেন দেশের চেয়ে টাকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার? এটা কি ঠিক হচ্ছে?

আগামী এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে আইপিএলের ১৪তম আসর। সেই সময়টায় বাংলাদেশ সফরে দুই ম্যাচ সিরিজের টেস্ট খেলতে পারে শ্রীলঙ্কা। সাকিবের অবস্থান পরিষ্কার। শ্রীলঙ্কা সিরিজ ওই সময়টায় পড়লেও আইপিএল ছাড়তে রাজি নন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার।

ইতিমধ্যে আইপিএল খেলার জন্য সাকিব বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে ছুটি চেয়েছেন। বিসিবি সেই আবেদন মঞ্জুরও করে নিয়েছে। অর্থাৎ সাকিব ওই সময়টায় আইপিএলই খেলবেন।

শুধুই কি টাকার জন্য এমন সিদ্ধান্ত? ভারতের জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে সাকিবের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে ভিন্ন এক কারণ দেখছেন এবং সেটা দেশের ক্রিকেটের জন্য কল্যাণকরই।

২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। পুরো দল যখন একসঙ্গে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সাকিব তখন একা আইপিএলে। নিজ উদ্যোগে কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে ডেকে নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন সাকিব, ফলটা দেখা গেছে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চেই। ব্যাটে-বলে রীতিমত বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার।

হর্ষ ভোগলে মনে করেন, এবার সাকিবের আইপিএল বেছে নেয়ার পেছনেও বড় কারণ সামনের কয়েকটি বিশ্বকাপ। ভোগলে এক টুইট বার্তায় লিখেছেন, ‘অনেক মানুষই দেশের হয়ে টেস্ট খেলার চেয়ে আইপিএলকে বেছে নিচ্ছেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টের বদলে সাকিব আল হাসান খেলবেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে। আগামী দুই বছরে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং একটি ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ আছে। অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি তাই আরও সহজ হয়ে উঠছে।’

