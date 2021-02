দেশের জন্য পিএসএল ছাড়লেন রশিদ খানও

একে একে তারকা ক্রিকেটার হারাতে শুরু করেছে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। টুর্নামেন্টের চার ম্যাচ যেতেই বিদায় বলে দিলেন বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অন্যতম সেরা দুই তারকা ক্রিস গেইল ও রশিদ খান।

সোমবার রাতে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরস ও লাহোর কালান্দারসের মধ্যকার ম্যাচ শেষে দেশের হয়ে খেলার জন্য পিএসএল ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন গেইল। আজ (মঙ্গলবার) সকালে একই কারণে টুর্নামেন্ট ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন রশিদ খান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ করে গেইল আবার পিএসএলের দ্বিতীয় পর্বে তার দল কোয়েটার সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। কিন্তু আগামী ২ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ করে রশিদের জন্য আবার ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

কেননা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আফগানদের শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি হবে ২০ মার্চ। অন্যদিকে পিএসএল ফাইনাল মাঠে গড়াবে ২২ মার্চ। ফলে তার দল লাহোর কালান্দারস ফাইনালে উঠলেও, বর্তমান বাস্তবতায় একদিনের মধ্যে আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি খেলে আবার পিএসএলের মাঠে নামা হবে না রশিদের।

টুর্নামেন্ট ছেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে টুইটবার্তায় রশিদ লিখেছেন, ‘খুব অল্প সময়েই পিএসএল ছাড়তে হচ্ছে। তবে আমাকে জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে। লাহোর কালান্দারস ও সকল ভক্তদের ধন্যবাদ তাদের অসাধারণ সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য। ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী বছর দেখা হবে।’

Too soon leaving @thePSLt20 But have to attend National duty. Thank you @lahoreqalandars and to all the fans for the great support and love .INSHALLAH see you next year .pic.twitter.com/ar6TJ1c0jc