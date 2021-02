নেপাল থেকে রশিদ খানের বিকল্প খুঁজে নিলো লাহোর

জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনে মাত্র দুই ম্যাচ খেলেই পাকিস্তান সুপার লিগ ছেড়ে গেছেন আফগানিস্তানের লেগস্পিনার রশিদ খান। তাকে নিয়ে খেলা দুই ম্যাচেই সহজ জয় পেয়েছিল লাহোর কালান্দারস। কিন্তু রশিদ চলে যাওয়ার পর তৃতীয় ম্যাচটিতেই হেরে যায় লাহোর।

তাই চতুর্থ ম্যাচে মাঠে নামার আগেই আফগান লেগস্পিনার রশিদের বিকল্প খুঁজে নিয়েছে দলটি। টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলো খেলার জন্য নেপালের লেগস্পিনার সন্দ্বীপ লামিচানেকে উড়িয়ে এনেছে লাহোর।

২০১৯ সালের পাকিস্তান সুপার লিগে লাহোর কালান্দারসের হয়ে খেলেই টুর্নামেন্টে অভিষেক হয়েছিল ২০ বছর বয়সী লামিচানের। লাহোরের জার্সি গায়ে সাতটি ম্যাচ খেলেছেন লামিচানে।

