জন্মদিনে ‘বয়স বিতর্ক’ জন্ম দিলেন আফ্রিদি

উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র তৈরির সময় এক-দুই বছর কমানো নিয়মিত একটি চিত্র। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে বেশিদিন পাওয়ার আশায় বয়স কমিয়ে দেয়া হয় প্রায় সবার। সেগুলো সচরাচর জনসম্মুখে আসে না বা গোপনই রাখা হয়।

কিন্তু এখানে পুরোপুরি ব্যতিক্রম পাকিস্তানের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি। যিনি নিজেই বলছেন তার বয়স আসলে সবার জানা বয়সের চেয়ে তিন বছর বেশি। যা এবার নতুন করে উসকে দিয়েছে তার বয়স বিতর্ক।

আজ (১ মার্চ) আফ্রিদির জন্মদিন। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন অঞ্চলে জন্মেছেন আফ্রিদি। কিন্তু কত সালে?- তা নিয়েই রাজ্যের আলোচনা। কেননা দুই জায়গায় মিলছে দুই রকম তথ্য। আফ্রিদি নিজে বলছেন, তার বয়স আজকে ৪৪ পূর্ণ হলো। অথচ আইসিসির দস্তাবেজে আফ্রিদির বয়স আজ ৪১।

ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির ওয়েবসাইটে উল্লেখ আছে, আফ্রিদির জন্মতারিখ ১ মার্চ ১৯৮০। যার মানে দাঁড়ায় আজ তার ৪১তম জন্মদিন। কিন্তু আফ্রিদি নিজে টুইটবার্তায় জানিয়েছেন, আজ তিনি ৪৪ বছর পূরণ করেছেন।

আফ্রিদি টুইটারে লিখেছেন, ‘জন্মদিনের দারুণ সব শুভেচ্ছাবার্তার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে ৪৪ (তম জন্মদিন)। পরিবার ও ভক্তরা আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। মুলতানে হয়ে (পিএসএল) উপভোগ করছি। আশা করছি, মুলতান সমর্থকদের জন্য ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারব।’

যেখানে আফ্রিদি নিজে বলছেন তার আজ ৪৪তম জন্মদিন, সেখানে সব আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র মোতাবেক আজ আসলে ৪১তম জন্মদিন। বয়সের এই বিভ্রান্তি সমর্থকদের মাঝেও সৃষ্টি করে দুই রকম প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ মনে করছেন, বয়স লুকিয়ে প্রতারণা করেছেন আফ্রিদি। কারও মতে, বয়স শুধুমাত্র একটি সংখ্যাই কেবল।

Thank you very much for all the lovely birthday wishes - 44 today! My family and my fans are my biggest assets. Really enjoying my stint with Multan and hope to produce match winning performances for all MS fans.