ছয় বলে ছয় ছক্কার পেছনের গল্প জানালেন পোলার্ড

পৃথিবীর এই গোলার্ধের বেশিরভাগ মানুষ তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজে তখন সবেমাত্র বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সময়ের এই পার্থক্যের কারণে ক্রিকেটপ্রেমীদের বড় একটা অংস সরাসরি দেখতে পারেননি একই ম্যাচে আকিলা ধনঞ্জয়া ও কাইরন পোলার্ডের অবিশ্বাস্য দুই কীর্তি।

অ্যান্টিগার সময় মোতাবেক ৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কা। ম্যাচের প্রথম ইনিংস ছিল সাদামাটা। আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩১ রান করতে পেরেছিল শ্রীলঙ্কা।

আসল ঘটনা ঘটে দ্বিতীয় ইনিংসে। লঙ্কানদের ছুড়ে দেয়া মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে’তেই ধনঞ্জয়ার স্পিন জালে আটকে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইনিংসের মাত্র তিন ওভারের মধ্যেই দলীয় পঞ্চাশ পূরণ করে ক্যারিবীয়রা। এরপরই প্রথম চমক নিয়ে হাজির হন ধনঞ্জয়া।

ডানহাতি এ স্পিনারের করা চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলে আউট হন ১০ বলে ২৮ রান করা এভিন লুইস, তৃতীয় বলে ‘সোনার হাঁস’ নিয়ে ফেরেন ক্রিস গেইল। ঠিক পরের বলে নিকোলাস পুরানকে সাজঘরে পাঠিয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক তুলে নেন ২৭ বছর বয়সী এ স্পিনার।

তবে হ্যাটট্রিকের আনন্দটা বেশিক্ষণ টেকেনি তার মুখে। ষষ্ঠ ওভারে ফের আক্রমণে আসেন ধনঞ্জয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ তখন ৫ ওভার শেষে ৪ উইকেটে ৬২ রান। ধনঞ্জয়ার করা ষষ্ঠ ওভার শেষে ক্যারিবীয়দের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৯৮ রান। অর্থাৎ সেই ওভারে আসে পুরো ৩৬ রান।

You will never have a better Mastercard Priceless Moment than this one!@KieronPollard55 became the 1st West Indian to hit 6 sixes in a T20I over!#WIvSL #MastercardPricelessMoment #MenInMaroon pic.twitter.com/YOGItXOY8H