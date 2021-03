পাঞ্জাবের দায়িত্ব পেলেন টাইগার যুবাদের সাবেক কোচ

নিজেদের কোচিং প্যানেলে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল পাঞ্জাব কিংস। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অলরাউন্ডার ড্যামিয়েন রাইটকে বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে পাঞ্জাব।

৪৫ বছর বয়সী রাইট ২০১৭ সালের মে মাসে হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। পরে তার অধীনেই ২০১৮ সালের যুব বিশ্বকাপ খেলেছে সাইফ হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল।

এর বাইরে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশের দল হোবার্ট হারিকেনস এবং মেলবোর্ন স্টারসের কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলের বোলিং কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন রাইট।

