সবসময়ের সেরা বিশ্বকাপ দলে রোহিত, জায়গা নেই কোহলির

বর্তমান সময়ের বিশ্ব ক্রিকেটে সেরা চার ব্যাটসম্যান ধরা হয় ভারতের বিরাট কোহলি, অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ, ইংল্যান্ডের জো রুট এবং নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসনকে। তাদের চারজনকে এক ব্রাকেটে 'ফ্যাব ফোর' বা 'ফ্যান্টাস্টিক ফোর' নামেও ডাকা হয়।

কিন্তু এ চারজনের কারওই জায়গা হয়নি জনপ্রিয় ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট উইসডেনের সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ একাদশে। বর্তমান সময়ে খেলছেন এমন মাত্র দুইজন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন এই দলে। তারা হলেন ভারতের রোহিত শর্মা এবং অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক।

এছাড়া নির্বাচিত একাদশের বাকি নয়জনই ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ফেলেছেন। চলতি সময়ের খেলা আলোড়ন তোলা অন্যান্য খেলোয়াড়দের বিশ্বকাপ পারফরম্যান্স তেমন উজ্জ্বল না হওয়ার কারণেই মূলত জায়গা মেলেনি একাদশে। যে এগার জনকে বাছাই করেছে উইসডেন, তাদের সবারই রয়েছে নজরকাড়া বিশ্বকাপ পারফরম্যান্স।

২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন রোহিত শর্মা। সেবার ভারত সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয়। রোহিতের সেঞ্চুরিতেই মূলত কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশকে হারায় ভারত। আর ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি হাঁকান তিনি। যা কি না বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড।

অন্যদিকে বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্কও এ পর্যন্ত খেলেছেন দুইটি বিশ্বকাপ। ২০১৫ সালের আসরে ২২ উইকেট নিয়ে তিনিই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা জেতার অন্যতম কারিগর। ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ২০১৯ সালের বিশ্বকাপেও ২৭ উইকেট শিকার করেন স্টার্ক। বিশ্বকাপে গ্লেন ম্যাকগ্রাহর নেয়া সর্বোচ্চ ৭১ উইকেটের রেকর্ড থেকে আর ২২ উইকেট দূরে রয়েছেন স্টার্ক।

উইসডেনের বিশ্বকাপের সেরা একাদশের অধিনায়কত্ব করবেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি রিকি পন্টিং। উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা। এই একাদশে সর্বোচ্চ তিনজন খেলোয়াড় রয়েছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। এছাড়া ভারতের ২, শ্রীলঙ্কার ২, দক্ষিণ আফ্রিকার ২, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান থেকে রয়েছেন ১ জন করে।

উইসডেনের সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ একাদশ (বিশ্বকাপ পরিসংখ্যানসহ)

১/ শচিন টেন্ডুলকার (ভারত) - রান: ২২৭৮, সেঞ্চুরি: ৬, সর্বোচ্চ: ১৫২

২/ রোহিত শর্মা (ভারত)- রান: ৯৭৮, সেঞ্চুরি: ৬, সর্বোচ্চ: ১৪০

৩/ রিকি পন্টিং (অধিনায়ক, অস্ট্রেলিয়া) - রান: ১৭৪৩, সেঞ্চুরি: ৫, সর্বোচ্চ: ১৪০*

৪/ কুমার সাঙ্গাকারা (উইকেটরক্ষক, শ্রীলঙ্কা) - রান: ১৫৩২, সেঞ্চুরি: ৫, সর্বোচ্চ: ১২৪

৫/ ভিভ রিচার্ডস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) - রান: ১০১৩, সেঞ্চুরি: ৩, সর্বোচ্চ: ১৮১

৬/ এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা) - রান: ১২০৭, সেঞ্চুরি: ৪, সর্বোচ্চ: ১৬২*

৭/ ল্যান্স ক্লুজনার (দক্ষিণ আফ্রিকা) - রান: ৩৭২, সর্বোচ্চ: ৫৭, উইকেট: ২২, সেরা বোলিং: ৫/২১

৮/ ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান) - উইকেট: ৫৫, সেরা বোলিং: ৫/২৮

৯/ মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া) - উইকেট: ৪৯, সেরা বোলিং: ৬/২৮

১০/ গ্লেন ম্যাকগ্রাহ (অস্ট্রেলিয়া) - উইকেট: ৭১, সেরা বোলিং: ৭/১৫

১১/ মুত্তিয়াহ মুরালিধরন (শ্রীলঙ্কা) - উইকেট: ৬৮, সেরা বোলিং: ৪/১৯

