অফফর্মের কোহলিও সবার সেরা, উঠলেন নতুন চূড়ায়

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে খালি হাতে ফিরেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এরপর থেকে বিশেষজ্ঞ মহল থেকে শুরু থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যন্ত সবখানেই রীতিমতো সমালোচনায় জর্জরিত করা হয়েছে কোহলিকে, প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়েও।

সমালোচকদের একটি দাবি অবশ্য ঠিক। গত ২০১৯ সালের নভেম্বরের পর থেকে আর সেঞ্চুরির দেখা পাননি কোহলি। অথচ শূন্য রানে আউট হয়েছেন চারবার। কিন্তু অবাক করার মতো হলেও সত্যি, প্রায় দেড় বছর ধরে সেঞ্চুরি না পাওয়া কোহলিই পরিসংখ্যানগত দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য সব ব্যাটসম্যানের চেয়ে রয়েছেন ওপরে।

সেই অফফর্মের কোহলিই এবার উন্মুক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির নতুন চূড়া। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫ চার ও ৩ ছয়ের মারে ৪৯ বলে ৭৩ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে দলকে নিয়ে গেছেন জয়ের বন্দরে। এই ইনিংসের মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৩ হাজার রানের মালিক হয়েছেন কোহলি।

কুড়ি ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলির সর্বোচ্চ ইনিংস অপরাজিত ৯৪ রানের। অর্থাৎ এই ফরম্যাটে এখনও সেঞ্চুরি পাননি ভারতীয় অধিনায়ক। তবে সেঞ্চুরি ছাড়াই অন্যান্য সব ব্যাটসম্যানদের পেছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। দ্রুততম সময়েই গড়েছেন ৩ হাজার রানের রেকর্ড।

