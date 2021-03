নিশামের আগমনে ভাঙল লিটন-মুশফিকের প্রতিরোধ

অল্পেই দুই উইকেট হারানোর পর প্রতিরোধ গড়েছিলেন লিটন দাস ও মুশফিকুর রহীম। প্রথম পাওয়ার প্লে নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিয়ে ইনিংস গড়ার দিকে মনোযোগী হচ্ছিলেন এ দুজন। কিন্তু এতে বাঁধ সাধলেন নিউজিল্যান্ডের ডানহাতি পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিমি নিশাম।

ডানেডিনের ইউনিভার্সিটি ওভালে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে দলীয় পঞ্চাশের আগেই ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশ। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন লিটন। তার বিদায়ে ভেঙেছে মুশফিকের সঙ্গে গড়া ৫২ বলে ২৩ রানের জুটি। ফলে এখন নতুন করে ইনিংস গড়ার দায়িত্ব মুশফিকুর রহীমের কাঁধে।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে পঞ্চমবারের মতো নিজের জন্মদিনে খেলতে নেমেছিলেন তামিম। কিন্তু জন্মদিনটি রাঙিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি। আউট হয়ে গেছেন মাত্র ১৩ রান করে। একই ওভারে রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে গেছেন তিন নম্বরে নামা সৌম্য সরকারও।

অথচ ইনিংসের প্রথম স্কোরিং শটই ছিল ছয়। ট্রেন্ট বোল্টের করা প্রথম ওভারের তৃতীয় বলটি ছিল অফস্ট্যাম্পের বাইরে শর্ট লেন্থের। জায়গা পেয়ে আপার কাটে থার্ড ম্যান দিয়ে ছক্কা হাঁকান তামিম। ম্যাট হেনরির করা পরের ওভারে দারুণ এক ফ্লিকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ইতিবাচক শুরুর ইঙ্গিতই দেন টাইগার অধিনায়ক।

কিন্তু সেটি আর বেশিক্ষণ টেনে নিতে পারেননি। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের প্রথম বলেই সাজঘরের পথ ধরেছেন বার্থডে বয়। বোল্টের সুইং করে ভেতরে ঢোকা ডেলিভারিতে প্লাম্ব এলবিডব্লিউ হয়েছেন তামিম। এক চার ও এক ছয়ের মারে ১৫ বলে ১৩ রান করতে পেরেছেন তিনি।

তামিম নিজের খেলা তৃতীয় বলে ছক্কা হাঁকালেও, তিন নম্বরে নামা সৌম্য মুখোমুখি তৃতীয় বলে ধরেছেন প্যাভিলিয়নের পথ। বোল্টের একই ওভারের চতুর্থ বলটি ত্রিশ গজের বৃত্তের ওপর দিয়ে খেলতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু ব্যাটে-বলে টাইমিং করতে পারেননি। ফলে সহজ ক্যাচ উঠে যায় কভারে, যা লুফে নিতে ভুল করেননি অভিষিক্ত ডেভন কনওয়ে।

বাংলাদেশের বিপদ আরও বাড়তে পারত হেনরির করা ষষ্ঠ ওভারেই। প্রথম বলেই আউটসাইড এজ হয়েছিল লিটন দাসের, বল চলে যায় প্রথম স্লিপে। সেটি ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরার চেষ্টা করেন উইকেটরক্ষক টম লাথাম। কিন্তু রাখতে পারেননি নিজের গ্লাভসে, ফলে জীবন পেয়ে যান লিটন।

প্রথম পাওয়ার প্লের দশ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৩৩ রান করে বাংলাদেশ। এরপর কাইল জেমিসন আক্রমণে আসতেই প্রথম বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে তাকিয়ে স্বাগত জানান লিটন। যা তার ইনিংসের একমাত্র চার। ইনিংসের ১৪তম ওভারে প্রথমবার বল হাতে নেন নিশাম, সাজঘরে পাঠিয়ে দেন লিটনকে।

সেই ওভারের দ্বিতীয় বলটি এক্সট্রা বাউন্স করে উঠে যাচ্ছিল লিটনের শরীরের বরাবর। আলতো ছোঁয়ায় সেটি অনসাইডে খেলার চেষ্টা করেন লিটন। কিন্তু লিডিং এজ হয়ে ধরা পড়েন মিড অনে দাঁড়ানো ট্রেন্ট বোল্টের হাতে। আউট হওয়ার আগে লিটন করেন ৩৬ বলে ১৯ রান।

