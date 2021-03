বাংলাদেশের স্পিনিং উইকেটে কিউইদের ‘দাওয়াত’ দিয়ে রাখলেন তামিম

খেলা শুরুর তখন বাকি প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডলারে আপলোড করা হলো পিচের কয়েকটি ছবি। যেখানে সাফ দেখা গেল, সবুজ ঘাস রয়েছে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের উইকেটে। এমন উইকেট দেখে সবার আগে মনে হবে, নিশ্চয়ই পেসারদের জন্য সহায়তা থাকবে এখানে।

টসের সময় বেশিরভাগ কথা হলো পিচের সবুজ ঘাসের ব্যাপারেই। কিউই অধিনায়ক টম লাথাম এ বিষয়ে জানান, মূলত উইকেটে গতি ধরে রাখতে এই সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা। তাই তিনি পরে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তবে ভিন্ন চিন্তাই ছিল বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম ইকবালের। সবুজ ঘাস দেখে এটিকে পেসবান্ধব উইকেট হিসেবেই ধরছেন তামিম।

তাই টস হারলেও, আগে বোলিং পাওয়ায় তেমন কোনো আক্ষেপ শোনা যায়নি তামিমের কণ্ঠে, ‘আমরাও আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্তই নিতাম। মনে হচ্ছে এটা বোলিং উইকেট। তবে ব্যাটিংয়ের জন্যেও ভালো হতে পারে। এখানে আগে ওয়ানডে খেলিনি। একটা টেস্ট খেলেছি।’

তখন টাইগার অধিনায়ককে জিজ্ঞেস করা হয় উইকেটে বিদ্যমান ঘাসের ব্যাপারে। এর জবাবেই নিউজিল্যান্ড দলকে বাংলাদেশ স্পিনিং উইকেটে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন তামিম, ‘নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল বাংলাদেশে গেলে খুশি হবো, সেখানে স্পিনিং উইকেটে আমাদের স্পিনারদের বিপক্ষে খেললে (হাসি)। তবে যাই হোক, আশা করি এখানেও আমাদের স্পিনাররা ভালো করবে।’

Glorious morning in Wellington for ODI 3 of the Alesha Mart Series at the @BasinReserve #NZvBAN pic.twitter.com/lNqq7YKezp