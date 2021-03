মিরাজের উড়ন্ত ক্যাচে সাজঘরে কিউই অধিনায়ক (ভিডিও)

রুবেল হোসেন ও তাসকিন আহমেদের আগুনে বোলিংয়ে উড়ন্ত শুরু করেছিল বাংলাদেশ। মাত্র ৫৭ রানেই তিন উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু চতুর্থ উইকেট জুটিতে প্রতিরোধ গড়েন ডেভন কনওয়ে এবং টম লাথাম। এ জুটি ভাঙতে যেমন বিশেষ কিছুর প্রয়োজন ছিল, তাই উপহার দিলেন মেহেদি হাসান মিরাজ।

নিয়মিত বোলাররা উইকেট নিতে ব্যর্থ হওয়ায় সৌম্য সরকারকে আক্রমণে আনেন তামিম। তার প্রথম বলে আউট হন লাথাম। পয়েন্ট অঞ্চলে অসামান্য দক্ষতায় লাফিয়ে ক্যাচ ধরেন মিরাজ। ফলে ভাঙে ৬৩ রানের চতুর্থ উইকেট জুটি। সাজঘরে ফেরেন ১৮ রান করা লাথাম।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ২৮ ওভার শেষে ৪ উইকেটে ১৩৮ রান। পঞ্চাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কনওয়ে (৫০ বলে ৪৯)। সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন ২২ বলে ৮ রান করা ড্যারেল মিচেল।

CATCH!



Mehidy takes a screamer at point to remove the captain.



Catch the 3rd ODI, live only on Spark Sport #NZvBAN pic.twitter.com/MKO0r739KN