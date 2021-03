কোহলির রেকর্ড ভেঙে হাজার রানের লক্ষ্য উথাপ্পার

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ক্রিকেটে ২০১৬ সালের আসরটি স্বপ্নের মতো কেটেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স অধিনায়ক বিরাট কোহলির। সেবার ১৬ ম্যাচে ৪ সেঞ্চুরি ও ৭ ফিফটির সাহায্যে ৮১.০৮ গড়ে ৯৭৩ রান করেছিলেন তিনি। যা কি না আইপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

পাঁচ বছর পর এসে এ রেকর্ডটি ভাঙতে চান ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান রবিন উথাপ্পা। চলতি মৌসুমে তিনি করতে চান অন্তত ১ হাজার রান। জনপ্রিয় ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোর সঙ্গে এক ভিডিও আলাপে এ কথা জানিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের এ ক্রিকেটার।

আইপিএলের এক আসরে উথাপ্পার সর্বোচ্চ সংগ্রহ ৬৬০ রান। ২০১৪ সালের আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে শিরোপা জেতানোর পথে ৫ ফিফটির সাহায্যে এ রান করেছিলেন তিনি। সেবার আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও ছিলেন তিনি। তখন এটি ছিল আইপিএলের এক আসরে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

কিন্তু গত পাঁচ বছরে এতোটাই এগিয়েছে আইপিএল, এখন উথাপ্পা ৬৬০ রান শীর্ষ দশেও নেই। আইপিএলের এক আসরে অন্তত ৭০০ রানের নজির রয়েছে ছয়টি। যার দুইটিই ক্রিস গেইলের নামে। এছাড়া ৮০০’র বেশি রান করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার (৮৪৮) ও ৯০০’র বেশি রান রয়েছে কোহলির।

এবার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে চার অঙ্ক তথা ১ হাজার রান করতে চান চেন্নাইয়ে হয়ে খেলার অপেক্ষায় থাকা উথাপ্পা। ক্রিকইনফোর পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আইপিএলের কোন রেকর্ডটি ভাঙতে চান? উত্তরে উথাপ্পা বলেছেন, ‘প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এক মৌসুমে ১ হাজার রান করতে চাই।’

আইপিএলের গত আসরটা অবশ্য খুব একটা ভালো যায়নি উথাপ্পার। আরব আমিরাতে হওয়া সেই আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের ১২ ম্যাচ খেলে ১৯৬ রানের বেশি করতে পারেননি তিনি। এছাড়া দলে নিজের পাকাপোক্ত কোনো ব্যাটিং পজিশনও ঠিক করতে পারেননি উথাপ্পা। এবার তাই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় তার কণ্ঠে।

"I'd love to be the first guy to score 1000 runs in an IPL season"



In our new series #10s, Robin Uthappa talks about the things he's looking forward to in #IPL2021 pic.twitter.com/YAi5eery2M