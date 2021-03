ডিএল নিয়ে নাটকের পর নাটক, শিকার বাংলাদেশ

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতবে- এই আশা করাটা হয়তো দুরহ। তবুও প্রতিটি দলেরই চেষ্টা থাকে, প্রতিপক্ষের মাটিতে স্মরণীয় কিছু করে দেখানোর। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে তেমন কিছু করে দেখানোর সুযোগ ছিল কি ছিল না- তা হয়তো বিতর্কের বিষয়।

কিন্তু বৃষ্টি আইন ডার্কওয়ার্থ অ্যান্ড লুইস মেথড (ডিএল) নিয়ে যে নাটক মঞ্চস্থ হলো আজ নেপিয়ারের ম্যাকলিন পার্কে, তা রীতিমত বিস্ময়কর, ন্যাক্কারজনক। ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো এবং টিভি আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফানি যে নাটকের পর নাটকের জন্ম দিলেন, তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কেবলই বাংলাদেশ।

নেপিয়ারে আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি ছিল দিবারাত্রির। এই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ড ব্যাটিং শুরুর খানিক পর বৃষ্টির বাধা। কয়েকবার বৃষ্টির পর নিউজিল্যান্ড খেলেছে ১৭.৫ ওভার। সংগ্রহ করেছেন ৫ উইকেটে ১৭৩ রান।

এরপর ম্যাচ রেফারি সিদ্ধান্ত দিলেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং সেখানেই শেষ। লক্ষ্য তাড়া করতে নামবে বাংলাদেশ। যেহেতু বৃষ্টির কারণে কার্টেল ওভারের খেলা। সুতরাং, নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং কন্ডিশন হিসেব করেই বাংলাদেশের সামনে নতুন লক্ষ্য দাঁড় করানো হবে।

সেই লক্ষ্য ম্যাচ কর্মকর্তারা দাঁড় করিয়েছেনও। ১৬ ওভার খেলতে হবে বাংলাদেশকে। জিততে হলে এই ১৬ ওভারে করতে হবে ১৪৮ রান। লক্ষ্য হাতে পেয়ে ব্যাট করতে নেমেও গেলো বাংলাদেশ। দুই ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম এবং লিটন কুমার দাস সে হিসেবে ব্যাটিংও শুরু করলেন।

কিন্তু মাঠে যখন নাঈম-লিটনরা ব্যাট করছিলেন, তখন নিউজিল্যান্ড ও ম্যাচ অফিসিয়ালদের রুমে চলছে তোলপাড়। কিভাবে কী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলো? ডার্কওয়ার্থ অ্যান্ড লুইস মেথড অনুসারে কী এই লক্ষ্য দাঁড়ায় বাংলাদেশের সামনে? তুমুল আলোচনা।

ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডের অফিসিয়াল টুইটার পেজেও আপডেট দেয়া হয়েছে, ১৬ ওভারে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১৪৮ রান। আইসিসিও একই তথ্য প্রকাশ করে। যদিও পরে তারা সেই টুইট আপডেট করে নিয়েছিল।

Play is set to start at 9-40pm NZT with Bangladesh to have 16 overs. 148 their target. Follow play LIVE with @sparknzsport in NZ #NZvBAN pic.twitter.com/IRkcJ6xjlW