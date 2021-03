বিপিএল কাঁপানো প্রোটিয়া অলরাউন্ডার অবসরে

দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলে সেভাবে সুযোগ হয়নি। খেলেছেন মাত্র তিনটি টি-টোয়েন্টি। তবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বেশ পরিচিত মুখ রবি ফ্রাইলিংক। ব্যাটে-বলে মাঠ মাতিয়েছেন বেশ কয়েকটি আসরে। ৩৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার ভক্ত-সমর্থকদের হতাশ করে এবার বিদায় বলে দিলেন সব ধরনের ক্রিকেটকে।

২০০৪ সালে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে নাম লেখান ফ্রাইলিংক। ১৭ বছরের ক্যারিয়ারে ৭৫টি প্রথম শ্রেণির, ১৩৭টি লিস্ট 'এ' এবং ১৪৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন প্রোটিয়া এই অলরাউন্ডার।

সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তার রান ৫ হাজার ৭৩১, উইকেট ৫৬৩টি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ব্যাট হাতে তার একটি সেঞ্চুরিও আছে। বল হাতে এই ফরমেটে ৫ উইকেট নিয়েছেন ১১ বার, দুইবার করে নিয়েছেন লিস্ট 'এ' এবং টি-টোয়েন্টিতে।

মূলত বিপিএল খেলেই তারকাখ্যাতি অর্জন করেন ফ্রাইলিংক। শুরুটা করেছিলেন চিটাগং ভাইকিংসে। সেখানে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর খুলনা টাইগার্স কিনে নেয় এই অলরাউন্ডারকে। খেলেছেন বেশ কয়েকটি আসর।

তবে বয়সটাও তো বসে নেই। অবশেষে অবসরের মতো কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। টুইটারে আবেগঘন বিশাল এক বিদায়বার্তায় ফ্রাইলিংক বলেছেন, ‘কোনো খেলোয়াড়ই চায় না তার ক্যারিয়ারে এমন দিনটি আসুক। কিন্তু নীরবে এই দিনটি চলে এসেছে আমারও।’

প্রোটিয়া অলরাউন্ডার যোগ করেন, ‘দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় এবং অশ্রুসজল চোখে জানিয়ে দিতে হচ্ছে, আমার খেলোয়াড়ি জীবন শেষ হলো। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে এমন একটি খেলা থেকে অবসর নিচ্ছি, যেটি আমাকে ১৭ বছরের পেশাদারিত্ব এবং আজীবনের স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা দিয়েছে।’

