বাবা হলেন হাসান আলি

সুখবর দিলেন পাকিস্তানি পেসার হাসান আলি। মঙ্গলবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে তিনি জানিয়েছেন, কন্যা সন্তান এসেছে ঘর আলো করে।

ধরণীর মুখ দেখা রাজকন্যার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়ে হাসান আলি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের একটি কন্যা সন্তান উপহার দিয়েছেন। আমার রাজকন্যাকে আমাদের পরিবারে স্বাগতম। আশা করি, আমার ছোট্ট পরীর অনেক অনেক স্বপ্ন থাকবে এবং সর্বশক্তিমান তার জীবনে চলার পথে সব স্বপ্ন পূরণ করবেন। আমিন। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন।’

Allahumduillah! Allah has blessed us with the baby girl. Welcome to our family my princess. I wish this little angel have wonderful dreams and May the almighty always be with her to fulfill her dreams on the walk of her life.Ameen please remember in your dua