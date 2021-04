দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর চটেছেন আফ্রিদি

সর্বশেষ ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল ভারত। এরপর টানা পাঁচ সিরিজে প্রোটিয়াদের মাঠে জিততে পারেনি কোনো দল। ষষ্ঠবারে এসে সেই দুর্গ ভাঙলো পাকিস্তান। বাবর আজমের দল ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়াদের।

এত বড় অর্জন, পাকিস্তানিদের তো খুশিই হওয়ার কথা। কিন্তু খুশি হতে পারছেন না পাকিস্তানের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে যে বলতে গেলে দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে খেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা!

ডেভিড মিলার, কুইন্টন ডি কক, অ্যানরিচ নর্টজে, কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিদির মতো সেরা একাদশের তারকারা জাতীয় দলের খেলা ছেড়ে চলে গেছেন আইপিএলে। বিষয়টি কিছুতেই মানতে পারছেন না আফ্রিদি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড কিভাবে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য আন্তর্জাতিক সিরিজকে পাশ কাটিয়ে ক্রিকেটারদের ছেড়ে দিল, প্রশ্ন আফ্রিদির। তিনি এক টুইটে লিখেছেন, ‘ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা আইপিএল খেলার জন্য সিরিজের মাঝপথে খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেয়ায় বিস্মিত হয়েছি। টি-টোয়েন্টি লিগের প্রভাব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এভাবে পড়ছে, দেখে খুব খারাপ লাগছে। এসব নিয়ে আসলেও ভাবা উচিত।’

Surprising to see @OfficialCSA allowing players to travel for IPL in the middle of a series. It is sad to see T20 leagues influencing international cricket. Some rethinking needs to be done!! https://t.co/5McUzFuo8R