টি-টোয়েন্টি সিরিজে নতুন অধিনায়ক দক্ষিণ আফ্রিকার

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের আগেই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে স্থায়ী অধিনায়কত্ব পেয়েছিলেন টেম্বা বাভুমা। কিন্তু সেটি বেশিদিন চালিয়ে নিতে পারলেন না, ইনজুরির কারণে পড়ল বিরতি। ওয়ানডে সিরিজ শেষ করলেও, টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করা হবে না তার।

গ্রেড-১ হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে পাকিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। তার জায়গায় টি-টোয়েন্টি সিরিজটিতে নেতৃত্ব দেবেন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হেনরিখ ক্লাসেন।

টি-টোয়েন্টিতে এর আগেও অস্থায়ী ভিত্তিতে অধিনায়কত্ব করেছেন ক্লাসেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান সফরে গিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সেই সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল পাকিস্তান। তিন ম্যাচে ক্লাসেন করতে পেরেছিলেন সাকুল্যে ২৯ রান।

এদিকে শুধু অধিনায়ক বাভুমাই নন, কুড়ি ওভারের সিরিজটি থেকে বাদ পড়ে গেছেন রেজা হেন্ডরিকস এবং ডোয়াইন প্রিটোরিয়াসও। প্রথম সন্তানের বাবা হওয়া হেন্ডরিকস ছুটি নিয়েছেন সিরিজ থেকে আর পাঁজরের ইনজুরিতে থাকা প্রিটোরিয়াসকে এখনও মাঠে নামার ছাড়পত্র দেয়নি চিকিৎসকরা।

