ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে মিল রেখেই আইপিএলের লোগো!

দুই আইপিএলের মাঝে পাঁচ মাস বিরতি, এই পাঁচ মাসে কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেননি এবি ডি ভিলিয়ার্স। তবে এতে তার ব্যাটে মরচে ধরেনি একটুও। বরং আরও ধার বেড়েছে মি.৩৬০ ডিগ্রি খ্যাত এ ব্যাটসম্যানের। যার ঝড়ো ব্যাটে নতুন আসরের প্রথম ম্যাচে দারুণ এক জয় পেয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু, পাশাপাশি ভিরেন্দর শেবাগের কাছ থেকে পেয়েছেন দারুণ এক স্বীকৃতিও।

২০২০ সালের নভেম্বরে আইপিএলের গত আসরের শেষ ম্যাচ খেলেছিল ব্যাঙ্গালুরু। সেদিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ৪৩ বলে ৫৬ রানের ইনিংস খেলেন ডি ভিলিয়ার্স। সেই ম্যাচের প্রায় পাঁচ মাস পর শুক্রবার (৯ এপ্রিল) আইপিএলের নতুন আসরের প্রথম ম্যাচে ২৭ বলে ৪৮ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের দেখা মিলল ডি ভিলিয়ার্সের ব্যাট থেকে।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের করা ১৫৯ রানের জবাবে, কাজটা সহজ ছিল না ব্যাঙ্গালুরুর জন্য। অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও মারকুটে ব্যাটসম্যান গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সুবাদে শুরুটা ভালো করলেও, মাঝপথে খেই হারায় ব্যাঙ্গালুরুর। তবে তাদের তরী বন্দরে ভেড়ানোর কাজটা সারেন ডি ভিলিয়ার্স।

শেষদিকে প্রায় একার লড়াইয়ে ব্যাঙ্গালুরুকে ম্যাচটি জিতিয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স। ইনিংসের শেষ ওভারে আউট হওয়ার আগে ৪ চার ও ২ ছয়ের মারে ২৭ বলে ৪৮ রান করেন তিনি। ততক্ষণে জয় একপ্রকার নিশ্চিতই হয়ে যায় ব্যাঙ্গালুরুর। এমন ইনিংসের পর শেবাগের কাছ থেকে দারুণ প্রশংসা পেয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে খানিক মজা করেই শেবাগ লিখেছেন, ডি ভিলিয়ার্সের আদলেই গড়া হয়েছে আইপিএলের অফিসিয়াল লোগো। শুধু ডি ভিলিয়ার্সকেই নয়, শেবাগ প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ম্যাচে ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে ৫ উইকেট নেয়া হার্শাল প্যাটেলকেও। যার সুবাদে ১৫৯ রানের বেশি করতে পারেনি মুম্বাই।

শেবাগ লিখেছেন, ‘ইচ্ছাশক্তিই হলো ডি ভিলিয়ার্সের শক্তি। যা অন্যসব শক্তিকে হার মানায়। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আইপিএলের লোগোটা ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে মিল রেখেই করা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন ব্যাটিং করেছে আজ। তবে (হার্শাল) প্যাটেল ভাইয়ের রাজত্বে ব্যাঙ্গালুরুর বোলিং মজা লেগেছে। সেরা স্পেল ৫/২৭।’

Will power = De villiers Power.

Defeats all power.



No wonder the @IPL logo is secretly designed after @ABdeVilliers17 . Champion knock. But Patel Bhai ke raaz mein , RCB bowling mazaa aaya. Top spell 5/27. Is saal cup aande , no vaandey. #RCBvsMI pic.twitter.com/NcPBRzaRrd