রোহিতের পায়ে গণ্ডারের ছবি, কেন জানলে অবাক হবেন

প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলির ব্যাঙ্গালুরুর বিপক্ষে মাঠে নেমে খেলেছেন কেবল ১৫ বল। রান করেছেন ১৯টি। রোহিত শর্মার দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স করেছিল ১৫৯ রান। ১৬০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ বলে জিতে যায় কোহলির দল। হেরে যান রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং।

২০১২ সালের পর থেকে ২০২১ সাল। টানা ৯ বছর আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হারের রেকর্ডের ঐতিহ্য ধরে রাখল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ১৫ বল খেলা রোহিত শর্মার পায়ে পরা কেডসের দিকে বেশ কয়েকবারই চোখ গেছে ক্যামেরার। কিন্তু কেন?

বিরাট কোহলির রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ২ উইকেটে হারলেও রোহিত শর্মা কিন্তু সবার মন জিতে নিলেন। কারণ বিলুপ্ত হতে চলা গণ্ডারদের বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন তিনি। শুক্রবার আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে তার জুতায় লেখা ছিল ‘সেভ দ্য রাইনো’ (গণ্ডারদের বাঁচাও)।

এক শিং ওয়ালা ভারতীয় ‘গ্রেট ওয়ান হর্ন রাইনো’ বা গণ্ডার এখন বিলুপ্ত প্রায়। শুধু ভারতীয় গণ্ডারই নয়, বিশ্বের বুক থেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির মধ্যে অন্যতম হয়ে যাচ্ছে গণ্ডার। তাদের রক্ষা করতেই এই অভিনব উদ্যোগ নিলেন রোহিত।

এই বিষয়ে এক টুইট বার্তায় রোহিত লিখেছেন, ‘এটা নিছক আমার কাছে খেলা নয়। গতকাল ব্যাট করতে যাওয়ার সময় এই ম্যাচটা আমার কাছে অনেক বড় মঞ্চ ছিল। ক্রিকেট খেলা অবশ্যই আমার স্বপ্ন; কিন্তু সমাজের একজন হয়ে আশেপাশের জগতের দায়িত্ব পালন করাও নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। সবার সেটাই মনে করা উচিত। সমাজের হয়ে কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করি। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

রোহিতের প্রশুপ্রেম সকলের জানা। আর সেটা নিয়ে তিনি গত কয়েক বছর ধরে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আরসিবির বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামার সময় তার জুতায় ‘সেভ দ্য রাইনো’ লেখা ছিল।

Yesterday when I walked on to the field it was more than just a game for me. Playing cricket is my dream and helping make this world a better place is a cause we all need to work towards. (1/2) pic.twitter.com/fM22VolbYq