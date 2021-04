নারীদের পোশাক নিয়ে ইমরান খানের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা অশ্বিনের

পাকিস্তানে ধর্ষণ বেড়েই চলেছে এবং একই সঙ্গে বাড়ছে যৌন নির্যাতনের সংখ্যাও। এর প্রধান কারণ হিসেবে ‘অশ্লীলতা’ এবং নারীদের পোশাককে দায়ী করলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। নারীদের পোশাক নিয়ে এ ধরনের মন্তব্যে দারুণ চটেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টুইটারের মাধ্যমে সরাসরি কটাক্ষ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে।

রোববার এক প্রশ্নোত্তর পর্বে ইমরানের কাছে একজন জানতে চান, ‘দেশে মহিলা, বিশেষত শিশুদের ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন বেড়ে চলার বিরুদ্ধে তিনি কী কাজ করছেন?’ তখনই ইমরান খান উত্তর দেন, ‘এর পিছনে অশ্লীলতাই দায়ী।’

ধর্ষণের কারণ হিসেবে নারীদের পোশাককে দায়ী করে বলেন, ‘সব পুরুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।’ এটিকে টুকরো ঘটনা হিসেবেও আখ্যা দেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের কথাও তুলে ধরেন তিনি, যেখানে নাকি ‘ড্রাগ, পার্টি এবং যৌন সম্পর্ক’-এর সংস্কৃতি খুবই প্রচলিত। উল্লেখ্য, সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাকিস্তানে প্রতিদিন ১১ জন ধর্ষিত হন। এর বিপরীতে শাস্তির সংখ্যা খুবই নগণ্য।

অধিকাংশ মানুষের মতোই ইমরানের এই উত্তর মেনে নিতে পারেননি অশ্বিন। তিনি টুইট করেছেন, ‘দয়া করে আর একটু ভাল অভিভাবক হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। আজ আমরা কী করছি, সেটাই আমাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে দেবে।’

Let’s do better parenting please. “Today will determine our tomorrow’s”. https://t.co/MnDtUVvCLd

অশ্বিন সমর্থন পেয়েছেন ভক্ত থেকে ক্রিকেট-অনুরাগীদের, যারা ইমরানের এমন মন্তব্যের নিন্দা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমরানের সাবেক স্ত্রী জেমাইমা গোল্ডস্মিথও।

“Say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts." Quran 24:31



The onus is on men. https://t.co/StkKE3HIPM