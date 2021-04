শাহরুখ খান হতে গিয়ে নিজের স্ত্রী হারাতে চান না পন্টিং

ভারতের খেলাধুলা বিষয়ক সিনেমার মধ্যে জনপ্রিয়র তালিকায় ওপরের দিকে থাকবে ‘চাক দে ইন্ডিয়া’র নাম। বলিউড কিংখ্যাত শাহরুখ খানের অভিনয়ে হকি খেলার মাঝে দেশপ্রেমের অনন্যসাধারণ যুগলবন্দী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সিনেমাটিতে। যা এখনও সমান আগ্রহ নিয়েই দেখে দর্শকরা।

সেই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে শাহরুখ খানের নাম কবির খান, যিনি মূলত ভারতীয় নারী হকি দলের কোচ। সিনেমায় তার অধীনে হকি বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ে ভারতের নারী হকি দল। সেই বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে নিজের দলের উদ্দেশ্যে ‘সত্তর মিনিট’ শীর্ষক একটি ভাষণ দেন সিনেমার কোচ কবির খান তথা শাহরুখ খান।

চাক দে ইন্ডিয়া’র সেই ভাষণ ও সিনেমার মূল গান ‘চাক দে ইন্ডিয়া’র সঙ্গে নিজ দলের কোচ রিকি পন্টিংয়ের মিল খুঁজে পেয়েছেন দিল্লি ক্যাপিট্যালসের ভারতীয় ওপেনার পৃথ্বি শ। এ বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে পৃথ্বি বলেছেন, ‘যখনই রিকি স্যার (পন্টিং) কথা বলেন, মাথায় ঐ গান বাজতে থাকে, শাহরুখ খানের গানটা।’

তবে পন্টিং নিজে শাহরুখ হতে চান না। বিষয়টা এমন নয় যে শাহরুখকে তিনি অপছন্দ করেন। বরং তিনি বেশি ভালোবাসেন নিজের স্ত্রী রিয়ানা ক্যান্টরকে। আর এ কারণে সিনেমার কোচ কবির খানের মতো চাপ দাঁড়ি গজিয়ে মাঠে যেতে চান না পন্টিং। কেননা তার স্ত্রী যে মুখের মধ্যে দাঁড়ি একদমই সইতে পারে না।

এ বিষয়ে মজা করে পন্টিংয়ের নিজের ভাষ্যসহ একটি ভিডিও আপলোড করেছে দিল্লি ক্যাপিট্যালস কর্তৃপক্ষ। নিজেদের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডলারে সেই ভিডিওর ক্যাপশনে তারা লিখেছে, ‘রিকি পন্টিং ও কবির খানের মধ্যে পার্থক্য একটাই, ম্যাচের দিন কবির খানের মুখে চাপ দাঁড়ি থাকত।’

সেই ভিডিওতে পন্টিং বলেছেন, ‘আমার স্ত্রী আমাকে টিভিতে দেখবে। সে আমাকে (চাপ দাঁড়িতে) টিভিতে দেখলে, তালাক দিয়ে চলে যেতে পারে (হাসি)। আমি আগামী কয়েকদিন নিয়মিতই দাঁড়ি কামিয়ে রাখব। বিশেষ করে প্রতি ম্যাচের দিন অবশ্যই শেভ করে যাব। এটা আসলে আমার একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, ম্যাচের দিন ক্লিন শেভড অবস্থায় থাকি।’

The only difference between @RickyPonting and Kabir Khan is that the latter had a stubble on Matchday#CSKvDC #YehHaiNayiDilli #IPL2021 pic.twitter.com/nRioP0WKRS