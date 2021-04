সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন শাহরুখ

নিশ্চিত জয়ের ম্যাচ। ৩০ বলে দরকার ছিল মাত্র ৩১ রান। হাতে ছিল ৬ টি উইকেট। এমন ম্যাচও কেউ হেরে যেতে পারে! কল্পনারও বাইরে। অথচ, হেরেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরেছে তারা ১০ রানের ব্যবধানে।

কেকেআর সমর্থকরা যেমন এই হার বিশ্বাসই করতে পারছেন না। বিশ্বাস করতে পারছেন না ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক শাহরুখ খানও। কিং খানের পরিষ্কার কথা, এই পারফরম্যান্সের জন্য সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত পুরো দলের।

সচরাচর কিং খানকে দলের হার নিয়ে তেমন হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায় না। বরং তিনি হারের পর দলের তারকাদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন। এর আগে যারা কেকেআরে খেলেছেন বা অধিনায়কত্ব করছেন, তারা সবাই জানেন, মালিক হিসেবে শাহরুখ খুব সাপোর্টিভ। সবসময় দলের পাশে থাকেন।

কিন্তু মঙ্গলবার রাতে চেন্নাইতে মুম্বাইযের এই হারের যন্ত্রণা এতটাই বেশি যে শাহরুখ খানও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। কোনো রাখডাক না করেই টুইট করে বলে দিয়েছেন, ‘‌দলের এই পারফরম্যান্স হতাশাজনক। আমাদের সবার উচিত সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।’‌

অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যাচ হেরে কেকেআর অধিনায় ইয়ন মর্গ্যানকেও বিধ্বস্ত বললে কম বলা হয়। তিনি নিজেও ভাবতে পারছেন না, কিভাবে এমন জেতা ম্যাচ হেরে গেল তার দল। মরগ্যানের কথায়, ‘‌নিঃসন্দেহে মুম্বাই দুর্দান্ত একটি দল; কিন্তু আমরা ভাল খেলেছিলাম। প্রথমার্ধটা, রান তাড়ার একটা লম্বা সময় পর্যন্ত আমরাই কর্তৃত্ব করছিলাম ম্যাচে। কিন্তু পরে গিয়ে আর পারলাম না। অনেক ভুলভ্রান্তি করেছি আমরা। আশা করছি, সেগুলোকে শুধরে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারব।’‌

Disappointing performance. to say the least @KKRiders apologies to all the fans!