বাউন্সারে হেলমেট ভাঙলেন পাকিস্তানের অভিষিক্ত পেসার (ভিডিও)

শুক্রবার জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছে পাকিস্তানের ২০ বছর বয়সী পেসার আরশাদ ইকবালের। নিজের অভিষেক ম্যাচেই গতির ঝড়ে জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানের হেলমেট ভেঙে দুই টুকরো করে দিয়েছেন আরশাদ।

ম্যাচে টস হেরে আগে ফিল্ডিংয়ে নেমেছিল পাকিস্তান। চতুর্থ ওভারে প্রথমবারের মতো আরশাদের হাতে বল তুলে দেন অধিনায়ক বাবর আজম। আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের প্রথম ওভারে ৪ রান খরচ করেন আরশাদ। তাকে আবার সপ্তম ওভারে আক্রমণে আনা হয়।

সেই ওভারের প্রথম দুই বলে কোনো রান নিতে পারেননি তিনাশে কামুনহুকামুই। তৃতীয় বলটি জোরের সঙ্গে ইনসুইঙ্গিং বাউন্সার করেন আরশাদ। বলের লাইনে গিয়ে পুল খেলার চেষ্টা করেন কামুনহুকামুই। কিন্তু ব্যাটে-বলে করতে পারেননি, বল আঘাত হানে হেলমেটে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাগ হয়ে খুলে পড়ে তার মাথা থেকে।

তবে এতে কামুনহুকামুইয়ের তেমন লাগেনি। মূলত হেলমেটের ওপরের অংশটি খুলে পড়ে যায় এবং নিচের অংশ মাথায়ই থেকে যায়। কনকাশন হতে পারে ভেবে দৌড়ে ছুটে আসেন জিম্বাবুয়ের ফিজিও। তবে কামুনহুকামুই স্বাভাবিক থাকায় আর কোনো পদক্ষেপ নিতে হয়নি।

তখন ২৭ বলে ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন কামুনহুকামুই। শেষ পর্যন্ত ৪০ বলে ৩৪ রান করে আউট হন এ ডানহাতি ওপেনার। অন্যদিকে নিজের অভিষেকে ৪ ওভারে মাত্র ১৬ রান খরচ করেন আরশাদ, সাজঘরে ফেরান তিন নম্বরে নামা তারিওয়ানশে মারুমানিকে।

অবশ্য এতো ভালো বোলিং করেও শেষ পর্যন্ত জয়ী দলে থাকতে পারেননি আরশাদ। মাত্র ১১৮ রানে জিম্বাবুয়ের ইনিংস থামলেও সেটি তাড়া করতে পারেনি পাকিস্তান। মাত্র ৯৯ রানে অলআউট হয়ে জিম্বাবুয়ের কাছে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টিতে পরাজিত হয় তারা।

