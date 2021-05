করোনা মোকাবিলায় বিশেষ জার্সি পরে খেলবেন কোহলিরা

করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে পুরোপুরি লণ্ডভণ্ড গোটা ভারত। প্রায় প্রতিদিনই তিন লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে, জীবন দিচ্ছেন তিন হাজারের বেশি মানুষ। এই অবস্থার মধ্যে আইপিএলের খেলা চালিয়ে নেয়ায় আয়োজকদের শুনতে হয়েছে অনেক কটু কথা।

তবে এখন আইপিএল থেকেই আসছে একের পর এক অনুদান ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। প্রথম দল হিসেবে রাজস্থান রয়্যালস ঘোষণা দিয়েছে সাড়ে ৭ কোটি অনুদানের। তাদের পর এবার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলো রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু।

করোনা মোকাবিলায় অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে আইপিএলের একটি ম্যাচে বিশেষ জার্সি পরে খেলবেন বিরাট কোহলিরা। সেই ম্যাচের জার্সিতে তাদের দলীয় লোগোতে থাকবে মাস্ক। যা সবাইকে স্মরণ করাবে মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তার কথা।

সেই ম্যাচের জার্সিতে সকল খেলোয়াড়ের অটোগ্রাফ নিয়ে সেগুলো নিলামে তুলবে ব্যাঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি। যেখান থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ অনুদান হিসেবে দেয়া হবে করোনা ফান্ডে। এর বাইরে আলাদাভাবে আর্থিক সাহায্য করবে ব্যাঙ্গালুরু। যা দিয়ে অক্সিজেন সমস্যা কিছুটা দূর হবে বলে আশাবাদী তারা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এক ভিডিওবার্তার মাধ্যমে নিজ দলের পক্ষে এ ঘোষণা দিয়েছেন ব্যাঙ্গালুরু অধিনায়ক বিরাট কোহলি। একইসঙ্গে সবাইকে সতর্ক থাকার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।

