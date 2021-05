প্রথম অধিনায়ক হিসেবে বাবরের অনন্য রেকর্ড

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বাবর আজমের বৃহস্পতি যেন এখন তুঙ্গে। ব্যাট হাতে রান পাচ্ছেন, নেতৃত্বেও আসছে একের পর এক সাফল্য। এবার অধিনায়ক হিসেবে দুর্দান্ত একটি রেকর্ড গড়লেন তিনি। যা পাকিস্তানের আর কোনো অধিনায়কের নামের পাশেই নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার পর জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধেও সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। সে সঙ্গে রেকর্ড গড়লেন বাবর। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ৪ টেস্টেই জয় পেলেন তিনি। পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে প্রথম কোনও ক্রিকেটার এই কীর্তি গড়লেন। মোটকথা পাকিস্তান ক্রিকেট দল যেন এখন অশ্বমেধের ঘোড়া।

বছরের শুরুতে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিতে সিরিজে হারিয়ে দেয় পাকিস্তান। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েও টি-টোয়েন্টি এবং একদিনের সিরিজ জেতেন বাবররা। জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়েও টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট সিরিজ জিতে নিলেন তারা।

টানা ৬টা সিরিজ জয় পাকিস্তানের। এর আগে এমন ঘটনা ঘটেছে ৬ বার। ২০১১-১২ সালে টানা ১৩টি সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান। ২০১৫-১৬ সালে পরপর ৯টি সিরিজ যেতে তারা। টানা ৮টি সিরিজে জয় আসে ২০০১-০২ সালে। ১৯৯৩-৯৪ এবং ২০১৭-১৮ সালে টানা ৬টি সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান।

বাবরের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুটো টেস্ট জিতেছিল পাকিস্তান। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে জয় পায় তারা। অধিনায়ক হওয়ার পর টানা ৪ ম্যাচে জয় পেলেন বাবর।

Sixth straight series win for Pakistan, Babar becomes first Pakistan captain to win opening four Tests



Read details here https://t.co/LlcJ2goPhc pic.twitter.com/1E7zhsHhzl