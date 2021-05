কোহলির হয়ে কথা বলে ফিক্সিংয়ের ‘খোঁটা’ শুনলেন বাট

বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে ঘিরে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন এবং পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক সালমান বাট। পাল্টাপাল্টি মন্তব্যে একে অপরকে খোঁচা মারছেন ভন ও বাট।

শুরুটা হয়েছে ভনের এক মন্তব্যকে ঘিরেই। যেখানে বিরাট কোহলির চেয়ে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকে এগিয়ে রাখেন ভন। এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ভনের ওয়ানডে সেঞ্চুরির সংখ্যা তুলে ধরে খোঁচা মারেন বাট। থেমে থাকেননি ভন। বাটের ফিক্সিং কেলেঙ্কারি সামনে খোঁটা দিয়েছেন তিনি।

উইলিয়ামসনের সঙ্গে কোহলির তুলনা এনে ভন বলেছিলেন, ‘উইলিয়ামসন যদি ভারতীয় হতো, তাহলে সেই বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার হতে পারত। কিন্তু সে তা নয়, কারণ বিরাট কোহলির বাইরে কাউকে সেরা বলার সুযোগ নেই আপনার সামনে। যদি এটা করেন, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনাকে তুলোধুনো করা হবে।'

ভন আরও যোগ করেন, ‘তো আপনি যখন কোহলিকে সেরা বলবেন, তখন একটু বেশি লাইক-ভিউ পাবেন। কিন্তু ফরম্যাটভেদে কেইন উইলিয়ামসনও সমান পারদর্শী। সে যেভাবে নিজের খেলা এগিয়ে নেয়, সত্যিই দুর্দান্ত। নিজের কাজটা নীরবেই করে যায়। কিন্তু তার সোশ্যাল মিডিয়ায় ১০ কোটি অনুসারী নেই এবং সেখান থেকে কোহলির মতো বছরে ৩-৪ কোটি ডলার আয় করে না।’

ভনের এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বাট বলেছিলেন, ‘কোহলি এমন এক দেশের ক্রিকেটার, যেখানে জনগণ অনেক বেশি। তবে এর চেয়েও বড় সত্য হলো, কোহলির পারফরম্যান্সও দুর্দান্ত। তার ৭০টি সেঞ্চুরি রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের কেউই তা পারেনি। কোহলি-উইলিয়ামসনের তুলনাটা দিচ্ছে কে? ভন! তার টেস্ট ব্যাটিং দারুণ। কিন্তু কখনও ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করতে পারেনি।’

সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়কের এমন মন্তব্য হজম করে নেননি ভন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১০ সালে করা সালমান বাটের ফিক্সিং কেলেঙ্কারির কথা। এত স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী হলে বাট ফিক্সিং করতে পারত না বলেছেন ভন।

বাটের মন্তব্য দিয়ে করা একটি বাংলা প্রতিবেদন রিটুইট করে ভন লিখেছেন, 'বাট সত্যিই বলেছে। আবার এটাও সত্যি আমি কখনও ফিক্সিং করিনি। বাট তার নিজের মন্তব্য করার অধিকার রাখে। আফসোস! যদি ২০১০ সালে তার এমন স্বচ্ছ চিন্তা থাকত, তাহলে আর ফিক্সিং করতে পারত না।'

No idea what the headline is ... but I seen what Salman has said about me ... that’s fine and he is allowed his opinion but I wished he had such a clear thought of mind back in 2010 when he was Match fixing !!! https://t.co/EkDWuH7Vi4